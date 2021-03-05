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В России планируют запустить новую систему Федеральной налоговой службы

В России планируют запустить новую систему Федеральной налоговой службы

05 марта 2021 Возрастное ограничение: 6+
duma.gov.ru
Служба планирует разработать и концепцию информационной системы «Налог-4»

Федеральная налоговая служба опубликовала план на 2021 год, в котором рассказала как об уже действующих, так и готовящихся проектах, пишет РИА Новости.

В частности, планируется запустить цифровую платформу оценки налогоплательщиков, которая поможет ускорить или удешевить выдачу банковских кредитов. Как отметила пресс-служба ФНС в беседе с РБК, отчасти такая цифровая платформа уже работает — в прошлом году ее использовали для поддержки экономики во время пандемии COVID-19. Система основана на технологии блокчейна и позволяет ускорить выдачу льготных кредитов для бизнеса. Ведущие банки уже предложили ФНС развивать платформу дальше.

Кроме того, в прошлом году у службы появился новый реестр получателей господдержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства, а в этом году она собирается внедрить «новую функциональность»: появится возможность на регулярной основе корректировать меры поддержки.

ФНС также намерена создать платформу для передачи в другие госорганы различных сведений, например данных онлайн-касс. Пока что эта платформа находится на этапе проектирования.

- Поставка данных будет осуществляться в автоматизированном режиме с учетом ограничений, предусмотренных нормативно-правовыми актами, — пояснили в ведомстве.

Служба планирует разработать и концепцию информационной системы «Налог-4». Как уточняет РБК, эта система позволяет проверять все цепочки уплаты НДС в автоматическом режиме.

Ранее стало известно, что ФНС создает сервис хранения чеков в электронном виде, что позволит получать полную информацию о покупках в одном месте. Это поможет при возврате товаров или при гарантийном обслуживании.

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