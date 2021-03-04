Ни одна зима в Сыктывкаре не проходит без жалоб на нависающие над головами горожан глыбами льда. Более того, часто лед и снег все-таки сваливаются на сыктывкарцев. Портал PG11.ru выяснил, кто ответственен за причение вреда здоровью в таком случае и что делать, чтобы возместить ущерб.

Юрист Дарья Полянская рассказала, что в случае падения образований из снега и льда на человека, последний имеет право на возмещение вреда, причиненного его здоровью.

— Минимальный план действий может быть следующий: Сначала необходимо сфотографировать место происшествия или попросить об этом сопровождающих/ очевидцев.

Уточнить данные свидетелей события, которые помогут доказать факт произошедшего инцидента.

Если из-за падения с крыши сосульки, глыбы льда или снега пострадал человек, стоит в обязательном порядке вызвать "скорую помощь". Вызов будет зафиксирован, а история болезни станет документальным доказательством, так как в ней будет отражена причина травмы и ее последствия.

Если инцидент связан с крышей жилого дома, в местной администрации или госжилинспекции следует узнать наименование обслуживающей компании и предъявить ей претензию, в которой потребовать возмещение ущерба с приложением фотографий, чеков о расходах на лечение и копий медсправок.

Если здание принадлежит и обслуживается частной организации (например, магазином), следует адресовать претензию в ее адрес. В случае неудовлетворения претензии можно обратиться в суд. Практика показывает, что во внимание принимаются даже царапины, так как принципиальность в данном вопросе может сохранить кому-то жизнь. Если будет установлено, что снег упал с самовольно установленного козырька балкона, то вред должен возместить собственник квартиры или тот, кто этот козырёк построил (наниматель, например). Вред также возмещается в судебном порядке.

Дарья отмечает, что ситуация достаточно серьезная и в год от падения льда с крыш погибает множество человек:

— При тяжких последствиях правоохранительными органами могут возбуждаться уголовные дела. Регулярные осмотры крыш домов проводят и сотрудники, ответственные за надзор в сфере ЖКХ, поэтому целесообразно при обнаружении опасных объектов передать им сообщение для предотвращения несчастных случаев.

К примеру, в Нижнем Новгороде снег уже падает на людей, и уже даже убило человека. Подробнее об этом рассказал портал progorodnn.ru.

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