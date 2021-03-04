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В США обнаружили случаи «пожизненного» инфицирования COVID-19

В США обнаружили случаи «пожизненного» инфицирования COVID-19

04 марта 2021 Возрастное ограничение: 6+
Фото с официального сайта вакцины от коронавируса
Вирус может стать неуязвимым для антител

Ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что коронавирус способен жить в организме в течение полугода, это повышает шансы на его мутацию и неуязвимость для антител в течение жизни пациента. Исследование опубликовано 2 марта на портале medRxiv, передают Известия.

При этом отмечается, что такую тенденцию специалисты обнаружили только у троих пациентов с лейкозом (рак крови): молодого человека, а также мальчика и девочки дошкольного возраста.

В организме детей вирус задержался минимум на 162 дня, а у взрослого сохранился более чем на 250 дней.

- Дети и взрослые с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией. Столь длительное присутствие вируса в их организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител благодаря новым мутациям, — сказано в тексте.

3 марта были опубликованы результаты исследования американских врачей, согласно которым люди со второй группой крови больше подвержены риску заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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Коронавирус

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