Назван лучший для начала «новой жизни» город России

Лучшим городом России, где можно начать жизнь «с чистого листа», назвали Краснодар. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Так, по информации экспертов, тенденция переезжать в другие города будет набирать популярность после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. При этом, выяснилось, что большинство россиян хотели бы уехать жить в Краснодар — за него проголосовало 28,7 процента опрошенных.

На втором месте оказался Санкт-Петербург (18,7 процента), а на третьем — Севастополь (13,7 процента). Также в рейтинг попала и Москва — в ней начать жизнь с чистого листа хотели бы 12 процентов респондентов.

Кроме того, опрошенные перечислили Калининград (11,2 процента), Ростов-на-Дону (4,4 процента), Казань (3,75 процента), Тюмень (3,3 процента), Новосибирск (2,5 процента) и Челябинск (2 процента).

В феврале четыре города России — Краснодар, Сургут, Тюмень и Санкт-Петербург — назвали комфортнее Москвы для жизни. Москва в прошлом году поднялась в рейтинге с 52-го на 5-е место. Специалисты проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в расчете на среднюю зарплату.

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