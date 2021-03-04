Сыкывкарка обратилась в редакцию портала PG11.ru с жалобой на то, что ее ребенка высадили из автобуса. Женщина не понимает, почему это произошло, несмотря на то, что это незаконно.

Горожанка рассказала, что все произошло 2 марта около 14.00. Со слов женщины, ее дочь села на автобус №15 на остановке напротив Гимназии искусств имени А.С.Пушкина, но оплата по карте не прошла. Сыктывкарка рассказала, что после этого водитель автобуса попросил ребенка выйти на следующей остановке.

— Хорошо, что тепло на улице и что это не произошло на другом конце города. Насколько я знаю, детей не имеют права высаживать, даже если у них нет денег на проезд? Или я ошибаюсь?

В Товариществе частных перевозчиков корреспонденту «Про Города» рассказали, что все было не совсем так:

— Ребенок сел в автобус, оплата не прошла, потому что карта находилась в стоп-листе. Кондукторы ни в коем случае не высаживают детей, однако обязательно говорят ребенку: «Твоя карта в стоп-листе. Обратись к родителям, чтобы решить проблему». Девочка кивнула головой, вышла на следующей остановке, где ее встречала бабушка, она ее вот прямо за руку взяла и повела. А водители вообще не говорят с пассажирами, так что маловероятно, что водитель высадил ребенка.

Представитель товарищества напоминает, что следить за возможностью оплаты проезда — это, в первую очередь, обязанность родителей:

— Мы не можем высаживать детей, когда это приравнивается с оставлению в опасности: когда на улице морозы, метель, ветер. Но даже когда угрозы для ребенка нет, кондукторы не высаживают детей, но обязательно объясняют ему, что нужно обратиться к родителям. Вы должны понимать, что есть еще и очень много агрессивных детей, которые не только отказываются платить, но и кидаются вещами в кондукторов. Обеспечить проезд — ответственность родителей.

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