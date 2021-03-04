Российские социологи рассказали, чего хотят женщины

В числе самых нежеланных презентов на 8 Марта назвали посуду, спиртные напитки и деньги. Сервис «Авито» расспросил представительниц прекрасного пола, какой подарок они хотели бы получить на 8 Марта. Выяснилось, что 38% мечтают о ювелирных украшениях, еще 30% предпочитают косметику или парфюмерию.

Порядка 17% опрошенных с радостью примут подарочный сертификат. Примерно 7% женщин желают получить в подарок поездку за город, остальные согласны на путевку или книгу, пишет «Российская газета».

Назвали представительницы слабого пола и самые нежеланные презенты ― это посуда (7%), спиртные напитки (2%) и деньги (1%).

Что касается мужчин, то, согласно опросу, большинство из них заложили на подарок женщинам не более пяти тысяч рублей. При этом 15% готовы заплатить до тысячи рублей, 35% ― от одной до трех тысяч, 15% собираются потратить от 5 до 10 тысяч рублей, а 6% готовы выложить свыше 10 тысяч.

Тем временем аналитики интернет-магазина Wildberries сообщают, что за последние дни резко выросли продажи сковородок и фенов для волос.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram