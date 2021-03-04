Российские социологи рассказали, чего хотят женщины

Российские социологи рассказали, чего хотят женщины04 марта 2021
sport-express.ru
Что касается мужчин, большинство из них заложили на подарок женщинам не более пяти тысяч рублей
В числе самых нежеланных презентов на 8 Марта назвали посуду, спиртные напитки и деньги. Сервис «Авито» расспросил представительниц прекрасного пола, какой подарок они хотели бы получить на 8 Марта. Выяснилось, что 38% мечтают о ювелирных украшениях, еще 30% предпочитают косметику или парфюмерию.
Порядка 17% опрошенных с радостью примут подарочный сертификат. Примерно 7% женщин желают получить в подарок поездку за город, остальные согласны на путевку или книгу, пишет «Российская газета».
Назвали представительницы слабого пола и самые нежеланные презенты ― это посуда (7%), спиртные напитки (2%) и деньги (1%).
Что касается мужчин, то, согласно опросу, большинство из них заложили на подарок женщинам не более пяти тысяч рублей. При этом 15% готовы заплатить до тысячи рублей, 35% ― от одной до трех тысяч, 15% собираются потратить от 5 до 10 тысяч рублей, а 6% готовы выложить свыше 10 тысяч.
Тем временем аналитики интернет-магазина Wildberries сообщают, что за последние дни резко выросли продажи сковородок и фенов для волос.
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04 марта 2021, 11:00
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