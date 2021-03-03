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Душный ад: сыктывкарцы рассказали, почему проезд на автобусе должен стоить дешевле

Душный ад: сыктывкарцы рассказали, почему проезд на автобусе должен стоить дешевле

03 марта 2021 Возрастное ограничение: 0+
Евгения Сычева / PG11.ru / Душный ад: сыктывкарцы рассказали, почему проезд на автобусе должен стоить дешевле
Горожане раскритиковали качество перевозки пассажиров

В Сыктывкаре все растут и растут цены на проезд в автобусах. Увеличилась даже стоимость соцпроездных. Портал PG11.ru выяснил, устраивает ли это сыктывкарцев и сколько горожане готовы отдавать за проезд.

Раиса Вежова, 36 лет, костюмер

— Трудно сказать, ведь от стоимости проезда зависят и зарплаты сотрудников. Но если говорить о том, сколько не жалко отдавать, то по городу — 15 рублей, в Эжву — 25. Думаю, стоимость должна зависеть от расстояния.

Софья Мельникова, 28 лет, фрилансер

— Думаю, на многих маршрутах проезд можно было бы сделать и поменьше. Платить 28 рублей за душный ад, полный самых неприятных запахов, в котором тебе отдавят ноги и отомнут бока, мне кажется, перебор. Было бы достаточно 23 рублей. Тем более, что сервис, если он вообще есть, оставляет желать лучшего. Чуть ли не каждый день детей на мороз высаживают.

Елена Майнина, 28 лет, флорист

— Не знаю, сколько должен стоить проезд. Это вообще неважно, пусть запустят побольше автобусов, чтобы не стоять по утрам подолгу. А то это кошмар, еще и внутри все как кильки в банке, духота, вокруг люди кашляют, наваливаются друг на друга.

Диана Гальченко, 28 лет, администратор

— Рублей 20-25, чтобы не платить в день больше 50 рублей. Да и проблем со сдачей у кондукторов и водителей будет меньше.

Дарина Родионова, 32 года, бухгалтер

— Думаю не более 25 рублей, так как в некоторых автобусах проезд за наличные составляет именно 25 рублей, есть даже маршруты, где проезд стоит 23 рубля. Удорожание до 28 рублей связано с тем, что собственникам автобусов приходится оплачивать комиссию за эквайринг банкам. 

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А сколько вы готовы платить за проезд на автобусе?
Расскажите в комментариях!

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Общественный транспорт

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