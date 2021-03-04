В России ведут стандарты «все включено»04 марта 2021
tripadvisor.ru
В Ростуризме подтвердили, что прорабатывают вопрос системы all inclusive
Власти планируют внедрить в России стандарты all inclusive, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко Ростуризму, передает РИА Новости.
В Ростуризме подтвердили, что прорабатывают вопрос системы «все включено». В ведомстве уточнили, что сейчас российские отели по-разному трактуют этот формат: одни вводят пятиразовое питание, другие — круглосуточный доступ к еде, третьи предоставляют алкоголь, четвертые — нет.
Для стандартизации услуг агентство намерено скорректировать действующие правила классификации, выделив категории «все включено» и «ультра все включено».
По мнению экспертов, нововведение вряд ли увеличит долю отелей, предлагающих услуги all inclusive, поскольку в системе заинтересованы только средства размещения, в которых более 100-150 номеров.
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04 марта 2021, 07:00
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