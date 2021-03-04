Фото дня: ясный солнечный день в центре Сыктывкара

Горожане делятся красивыми кадрами
Фото дня: ясный солнечный день в центре Сыктывкара04 марта 2021
@vadsmi2
@vadsmi2
- Доброе снежное. Всё вокруг покрыто свежим белым снежком, и он продолжает идти... Днём будет слабая оттепель.
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
04 марта 2021, 19:00
Комментарии 0