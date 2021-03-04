Фото дня: ясный солнечный день в центре Сыктывкара

@vadsmi2

- Доброе снежное. Всё вокруг покрыто свежим белым снежком, и он продолжает идти... Днём будет слабая оттепель.

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