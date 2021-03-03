В ВОЗ посоветовали людям, которые не хотят делать прививку от CPOVID-19 сидеть дома

В ВОЗ посоветовали людям, которые не хотят делать прививку от CPOVID-19 сидеть дома03 марта 2021
Фото из архива «Pro Города»
Эксперт подчеркнула, что здоровый человек легче переносит любую инфекцию
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович посоветовала гражданам, отказывающимся прививаться от коронавируса, не выходить из дома, так как подобные решения угрожают не только их здоровью, но и здоровью окружающих, передают «Известия».
- Я бы им сказала сидеть дома и никуда не выходить... Заболевание — новое, тяжелое, коварное, оставляет большие последствия для здоровья, и решение не прививаться имеет двойные последствия: одно — что вы сами рискуете, второе — что вы рискуете перенести инфекцию другим людям. Так что я ничего не могу порекомендовать, — заявила она.
Эксперт подчеркнула, что здоровый человек легче переносит любую инфекцию, однако есть заболевания, при которых даже самый крепкий иммунитет беспомощен, например оспа или корь.
Ранее в ходе мероприятия директор Института биомедицинских исследований и терапии, академик РАН Александр Караулов заявил, что усилению врожденного иммунитета способствует спорт, а также нормализация образа жизни и психоэмоционального статуса.
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03 марта 2021, 20:00
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