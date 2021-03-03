В Коми подъезд превратился в пещеру ледникового периода (фото)03 марта 2021
Из открытых источников
В здании сломаны двери, выбиты окна, срезаны радиаторы отопления
В Печоре решают проблему с обморожением подъезда одного из многоквартирных домов. Он превратился в настоящую пещеру с ледяными сосульками. Об этом сообщили в городской администрации.
Представители администрации Печоры совместно с ООО "ВМ Кристалл" произвели комиссионное обследование мест общего пользования по адресу ул. Западная, д. 47.В нескольких подъездах на нижних этажах обнаружено образование снежных наслоений. Причиной образования снежных наслоений является низкая наружная температура воздуха, а также безответственное отношение жителей к общедомовому имуществу: сломаны двери, выбиты окна, срезаны радиаторы отопления. Это повлекло к разгерметизации теплового контура, и, как следствие, конденсации снега на лестничных клетках нижних этажей.Работы по восстановлению теплового контура, ликвидации снежных наслоений, а также иных аварийных ситуаций осуществляется в этом доме постоянно. В настоящее время ООО "ВМ Кристалл" проводит восстановительные работы.Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
03 марта 2021, 08:00
Комментарии 0