В Печоре решают проблему с обморожением подъезда одного из многоквартирных домов. Он превратился в настоящую пещеру с ледяными сосульками. Об этом сообщили в городской администрации.

Представители администрации Печоры совместно с ООО "ВМ Кристалл" произвели комиссионное обследование мест общего пользования по адресу ул. Западная, д. 47. В нескольких подъездах на нижних этажах обнаружено образование снежных наслоений. Причиной образования снежных наслоений является низкая наружная температура воздуха, а также безответственное отношение жителей к общедомовому имуществу: сломаны двери, выбиты окна, срезаны радиаторы отопления. Это повлекло к разгерметизации теплового контура, и, как следствие, конденсации снега на лестничных клетках нижних этажей. Работы по восстановлению теплового контура, ликвидации снежных наслоений, а также иных аварийных ситуаций осуществляется в этом доме постоянно. В настоящее время ООО "ВМ Кристалл" проводит восстановительные работы. Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram