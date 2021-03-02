Циркониевые коронки стали использоваться в протезировании зубов сравнительно недавно - примерно 15 лет назад. Поэтому многие ничего не знают о циркониевых коронках и их особенностях. Вместе с главным врачом, стоматологом-ортопедом, стоматологом-хирургом клиники «Академия улыбок» Олегом Половниковым мы разобрались в этом вопросе от и до и выяснили, оправдана ли их высокая цена.

Олег Половников

Что такое циркониевые коронки для протезирования зубов?

Циркониевые коронки для протезирования - это ортопедические конструкции, которые производятся из уникального материала - диоксида циркония. Этот материал получают из минерала циркония, он ярко-белого цвета и необычайно прочный. Для протезирования используется не чистый минерал, а материал с добавками из итрия и алюминия. Этот материал и называют диоксидом циркония.

Почему коронки из диоксида циркония так популярны в стоматологии?

- Они сочетают в себе одновременно несколько преимуществ. Привлекательный внешний вид. Коронки из циркония визуально почти невозможно отличить от натуральных зубов, они имеют максимально близкие цвет и прозрачность к показателям естественной зубной эмали. По эстетике циркониевые коронки не уступают керамическим протезам. Циркониевые коронки намного прочнее керамических протезов – они способны выдерживать постоянные и достаточно сильные нагрузки, поэтому подходят для реставрации любого зуба в ряду. Протезирование циркониевыми коронками позволяет качественно воссоздать правильную жевательную нагрузку в ротовой полости и избежать тем самым истончения костной челюстной ткани.

В клинике «Академия улыбок»

Всем ли они подходят?

- Еще одно важное преимущество таких коронок - гипоаллергенность циркония. Это значит, что протезы зубов из этого материала абсолютно безвредны и могут использоваться для восстановления зубов и у людей с индивидуальной непереносимостью металлов. Если сравнивать с металлокерамикой, сплавы из металлов могут окисляться и вызывать аллергию. Диоксид циркония – биологически инертный материал, поэтому риск аллергии сводится к минимуму.

Чем еще диоксид циркония отличается от металлокерамики?

- По сравнению с металлокерамикой, диоксид циркония намного легче, поэтому использование этого материала снижает нагрузку на челюсть. Коронки из циркония не просвечивают через ткани десны, как это нередко происходит при использовании металлокерамических протезов. Эстетика реставрации с помощью диоксида циркония будет безупречной.

Фото clearstom.ru

Почему коронки из диоксида циркония такие дорогие?

- Их цена вполне оправдана высоким качеством и долговечностью. Их высокая стоимость объясняется технологией производства, для которого необходимо высокоточное оборудование. Плюс у самого материала тоже высокая цена. В нашей клинике установка коронки из диоксида циркония обойдется в 13 000 рублей.

Как происходит процесс и сколько времени потребуется на процедуру?

- Сначала врач вас осмотрит, определит цвет, чтобы правильно подобрать материал для коронки. Перед протезированием циркониевыми коронками, необходимо вылечить кариес и другие заболевания, если они есть. Далее зуб обтачивают под циркониевую коронку. Врач снимет слепок, который передаст в лабораторию. Обточенные зубы весьма уязвимы к внешним факторам и бактериям, поэтому на них надевают временную коронку. В лаборатории специалисты изготовят точную копию вашего зуба: прочный циркониевый каркас, покрытый несколькими слоями керамического покрытия. В следующий раз пациент придет в клинику уже на примерку готовой коронки. Весь процесс установки коронки из диоксида циркония в нашей клинике занимает 10 дней.

А если на примерке не подойдет коронка?

- Тогда в зуботехнической лаборатории ее доработают буквально за один день. Если на примерке все хорошо, врач фиксирует коронку на зубе.

Сколько служат коронки из диоксида циркония и есть ли на них гарантия?

- Срок службы коронок из диоксида циркония составляет 10-15 лет. Мы даем гарантию на коронки один год. Специального ухода не требуется: достаточно чистить зубы дважды в день, полоскать их ополаскивателем или хотя бы водой после каждого приема пищи, использовать зубную нить, посещать стоматолога дважды в год и делать профессиональную гигиену полости рта.

В клинике «Академия улыбок»

Расскажите немного о вашей клинике

- В «Академии улыбок» работают опытные врачи со стажем в стоматологии более 10 лет. Клиника недавно открылась в Сыктывкаре, поэтому там установлено самое современное оборудование. В работе мы используем инновационные технологии, высококлассные надежные материалы и, конечно, к каждому пациенту у нас индивидуальный подход.



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