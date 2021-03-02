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«Прослужат до 15 лет»: cыктывкарский стоматолог подробно рассказал о циркониевых коронках

«Прослужат до 15 лет»: cыктывкарский стоматолог подробно рассказал о циркониевых коронках

02 марта 2021 Возрастное ограничение: 12+
Партнерский материал. Фото Яндекс. Дзен.
Такие конструкции визуально почти невозможно отличить от натуральных зубов

Циркониевые коронки стали использоваться в протезировании зубов сравнительно недавно - примерно 15 лет назад. Поэтому многие ничего не знают о циркониевых коронках и их особенностях. Вместе с главным врачом, стоматологом-ортопедом, стоматологом-хирургом клиники «Академия улыбок» Олегом Половниковым мы разобрались в этом вопросе от и до и выяснили, оправдана ли их высокая цена. 

Олег Половников

Что такое циркониевые коронки для протезирования зубов?
Циркониевые коронки для протезирования - это ортопедические конструкции, которые производятся из уникального материала - диоксида циркония. Этот материал получают из минерала циркония, он ярко-белого цвета и необычайно прочный. Для протезирования используется не чистый минерал, а материал с добавками из итрия и алюминия. Этот материал и называют диоксидом циркония.

Почему коронки из диоксида циркония так популярны в стоматологии? 

- Они сочетают в себе одновременно несколько преимуществ. 

  1. Привлекательный внешний вид. Коронки из циркония визуально почти невозможно отличить от натуральных зубов, они имеют максимально близкие цвет и прозрачность к показателям естественной зубной эмали. По эстетике циркониевые коронки не уступают керамическим протезам. 
  2. Циркониевые коронки намного прочнее керамических протезов – они способны выдерживать постоянные и достаточно сильные нагрузки, поэтому подходят для реставрации любого зуба в ряду. 
  3. Протезирование циркониевыми коронками позволяет качественно воссоздать правильную жевательную нагрузку в ротовой полости и избежать тем самым истончения костной челюстной ткани.

В клинике «Академия улыбок»

Всем ли они подходят? 

- Еще одно важное преимущество таких коронок - гипоаллергенность циркония. Это значит, что протезы зубов из этого материала абсолютно безвредны и могут использоваться для восстановления зубов и у людей с индивидуальной непереносимостью металлов. Если сравнивать с металлокерамикой, сплавы из металлов могут окисляться и вызывать аллергию. Диоксид циркония – биологически инертный материал, поэтому риск аллергии сводится к минимуму.

Чем еще диоксид циркония отличается от металлокерамики?

- По сравнению с металлокерамикой, диоксид циркония намного легче, поэтому использование этого материала снижает нагрузку на челюсть. Коронки из циркония не просвечивают через ткани десны, как это нередко происходит при использовании металлокерамических протезов. Эстетика реставрации с помощью диоксида циркония будет безупречной.

Фото clearstom.ru

Почему коронки из диоксида циркония такие дорогие? 

- Их цена вполне оправдана высоким качеством и долговечностью. Их высокая стоимость объясняется технологией производства, для которого необходимо высокоточное оборудование. Плюс у самого материала тоже высокая цена. В нашей клинике установка коронки из диоксида циркония обойдется в 13 000 рублей. 

Как происходит процесс и сколько времени потребуется на процедуру? 

- Сначала врач вас осмотрит, определит цвет, чтобы правильно подобрать материал для коронки. Перед протезированием циркониевыми коронками, необходимо вылечить кариес и другие заболевания, если они есть. Далее зуб обтачивают под циркониевую коронку. Врач снимет слепок, который передаст в лабораторию. Обточенные зубы весьма уязвимы к внешним факторам и бактериям, поэтому на них надевают временную коронку. В лаборатории специалисты изготовят точную копию вашего зуба: прочный циркониевый каркас, покрытый несколькими слоями керамического покрытия. В следующий раз пациент придет в клинику уже на примерку готовой коронки. Весь процесс установки коронки из диоксида циркония в нашей клинике занимает 10 дней. 

А если на примерке не подойдет коронка? 

- Тогда в зуботехнической лаборатории ее доработают буквально за один день. Если на примерке все хорошо, врач фиксирует коронку на зубе. 

Сколько служат коронки из диоксида циркония и есть ли на них гарантия? 

- Срок службы коронок из диоксида циркония составляет 10-15 лет. Мы даем гарантию на коронки один год. Специального ухода не требуется: достаточно чистить зубы дважды в день, полоскать их ополаскивателем или хотя бы водой после каждого приема пищи, использовать зубную нить, посещать стоматолога дважды в год и делать профессиональную гигиену полости рта. 

В клинике «Академия улыбок»

Расскажите немного о вашей клинике

- В «Академии улыбок» работают опытные врачи со стажем в стоматологии более 10 лет. Клиника недавно открылась в Сыктывкаре, поэтому там установлено самое современное оборудование. В работе мы используем инновационные технологии, высококлассные надежные материалы и, конечно, к каждому пациенту у нас индивидуальный подход.


Позвоните и запишитесь на бесплатную консультацию по телефону. За другими акциями следите в группе «Вконтакте» клиники.


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

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Контакты
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 7, помещение н-11
Телефон 8 (8212) 557-302
Сайт: akademiyaulybok11.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/akademiyaulybok11
 

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