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Социальный контракт: как получать деньги от властей Коми за то, что ты просто живешь

Социальный контракт: как получать деньги от властей Коми за то, что ты просто живешь

02 марта 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото: informatio.ru
Есть возможность получить выплату в 250 тысяч рублей

Для жителей Коми, как и для любого россиянина, работает мера поддержки от государства, которая называется «социальный контракт». Однако до сих пор мало людей слышали об этом и вообще понимают, что это такое. Портал PG11.ru подготовил для вас подробный материал, который познакомит вас с этой мерой поддержки и расскажет, кто имеет право получать деньги просто за то, что живут. 

Что это такое?

Как сказано на сайте Государственной Думы, социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ.

Прожиточный минмум в Коми - 14 567 рублей.

По соглашению государство обязано предоставлять ряд социальных услуг, выплачивать деньги и давать некоторые товары. А люди, которые заключают контракт, обязаны искать работу, развивать свое дело и учиться. 

Чем отличаются пособия от социального контракта?

В отличие от выплаты пособий социальный контракт направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение.

Выплаты по контракту должны использоваться только по целевому назначению. Так, соцконтракт на обучение с последующим трудоустройством обязует гражданина выйти на работу.

Что будет, если гражданин не выполнит условия соцконтракта?

Это является основанием для прекращения контракта, а значит, прекратятся и положенные в его рамках выплаты.

А если вы прекратили индивидуальную предпринимательскую деятельность по собственной инициативе в период действия соответствующего соцконтракта, то вам нужно будет возвратить деньги, полученные в качестве государственной социальной помощи.

Как долго государство будет оказывать поддержку в рамках соцконтракта?

Помощь назначается на срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации, которая будет указана в контракте. Этот срок может быть продлен органом социальной защиты населения по основаниям, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Пошаговая инструкция как заключить социальный контракт:

  1. Проконсультироваться в органе социальной защиты по месту жительства.

  2. Подать заявление в орган социальной защиты по месту жительства.

  3. Составить план расходов пособия с указанием всех мероприятий за каждый месяц в произвольной форме (только для организации ИП или КФХ).

  4. Пройти собеседование в органе социальной защиты.

  5. Подписать социальный контракт и выполнять запланированные мероприятия.

В рамках социального контракта по каждому направлению людям будут ежемесячно начислять выплату в размере средней величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Коми на момент публикации эта сумма составляет 14 868 рублей. Но граждане должны соблюдать ряд условий:

  • поиск работы – трудоустройство;
  • прохождение проф. обучения
  • преодоление трудной жизненной ситуации.

Также можно получить единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей при открытии ИП или фермерского хозяйства.

Условия заключения социального контракта

1) малоимущий гражданин является трудоспособным и не зарегистрирован в качестве предпринимателя.

2) Все совершеннолетние члены малоимущей семьи трудоспособного возраста согласны на заключение социального контракта.  

Для того, чтобы получить подробную консультацию и оформить социальный контракт, вам необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства. 

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