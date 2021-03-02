Социальный контракт: как получать деньги от властей Коми за то, что ты просто живешь02 марта 2021
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Есть возможность получить выплату в 250 тысяч рублей
Для жителей Коми, как и для любого россиянина, работает мера поддержки от государства, которая называется «социальный контракт». Однако до сих пор мало людей слышали об этом и вообще понимают, что это такое. Портал PG11.ru подготовил для вас подробный материал, который познакомит вас с этой мерой поддержки и расскажет, кто имеет право получать деньги просто за то, что живут.
Что это такое?
Как сказано на сайте Государственной Думы, социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ.
Прожиточный минмум в Коми - 14 567 рублей.
По соглашению государство обязано предоставлять ряд социальных услуг, выплачивать деньги и давать некоторые товары. А люди, которые заключают контракт, обязаны искать работу, развивать свое дело и учиться.
Чем отличаются пособия от социального контракта?
В отличие от выплаты пособий социальный контракт направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение.
Выплаты по контракту должны использоваться только по целевому назначению. Так, соцконтракт на обучение с последующим трудоустройством обязует гражданина выйти на работу.
Что будет, если гражданин не выполнит условия соцконтракта?
Это является основанием для прекращения контракта, а значит, прекратятся и положенные в его рамках выплаты.
А если вы прекратили индивидуальную предпринимательскую деятельность по собственной инициативе в период действия соответствующего соцконтракта, то вам нужно будет возвратить деньги, полученные в качестве государственной социальной помощи.
Как долго государство будет оказывать поддержку в рамках соцконтракта?
Помощь назначается на срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации, которая будет указана в контракте. Этот срок может быть продлен органом социальной защиты населения по основаниям, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Пошаговая инструкция как заключить социальный контракт:
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Проконсультироваться в органе социальной защиты по месту жительства.
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Подать заявление в орган социальной защиты по месту жительства.
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Составить план расходов пособия с указанием всех мероприятий за каждый месяц в произвольной форме (только для организации ИП или КФХ).
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Пройти собеседование в органе социальной защиты.
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Подписать социальный контракт и выполнять запланированные мероприятия.
В рамках социального контракта по каждому направлению людям будут ежемесячно начислять выплату в размере средней величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Коми на момент публикации эта сумма составляет 14 868 рублей. Но граждане должны соблюдать ряд условий:
- поиск работы – трудоустройство;
- прохождение проф. обучения
- преодоление трудной жизненной ситуации.
Также можно получить единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей при открытии ИП или фермерского хозяйства.
Условия заключения социального контракта
1) малоимущий гражданин является трудоспособным и не зарегистрирован в качестве предпринимателя.
2) Все совершеннолетние члены малоимущей семьи трудоспособного возраста согласны на заключение социального контракта.
Для того, чтобы получить подробную консультацию и оформить социальный контракт, вам необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства.
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