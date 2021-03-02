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Выяснилось, сколько сыктывкарцев вакцинировали от коронавируса

Выяснилось, сколько сыктывкарцев вакцинировали от коронавируса

02 марта 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото с официального сайта вакцины «Спутник V»
В будущем будет больше поставок прививки

В Сыктывкаре продолжается вакцинация людей от коронавирусной инфекции. В пресс-службе Минздрава Коми сообщили порталу PG11.ru, сколько людей уже успело привиться. 

Специалист Минздрава заявил, что на 2 марта 2021 года в Сыктывкаре вакцинировали 7182 человек. Первые и вторые компоненты введены 2732 человеку.

Всего в Сыктывкар поступило 10710 доз вакцины Спутник-V, сейчас осталось только 3702 дозы. В течение марта и последующих месяцев ожидаются очередные поставки.

Напомним, что привиться могут граждане от 18 до 60 лет, при условиях:

  • не болеть ковидом последние шесть месяцев,
  • не иметь контактов с больными в течение 14 дней перед процедурой,
  • отсутствие признаков острого или обострения хронического заболевания

Записаться на прививку можно на сайте Сыктывкарской городской поликлиники №3. Прививать граждан будут в процедурном кабинете №113 по улице Коммунистическая, 41.

Кстати, главный иммунолог Ярославской области Елена Чепрасова в беседе с progorod76.ru отметила, что эффект от вакцины может сохраняться примерно 2 года:

- Еще точно не известно, как долго сохраняется иммунитет после болезни. Единственное, что мы знаем точно — вакцины делают только от тех болезней, от которых умирают или становятся инвалидами. И если вакцина создается, значит это заболевание действительно очень тяжелое. Антитела после перенесенной болезни сохранятся на протяжении шести-восьми месяцев. Но это еще не все. У организма остается память, что это было - это так называемые Т-клетки. «Спутник V» дает защиту антителами на три-четыре месяца. Т-клетотчная память при ее применении тоже вырабатывается. Согласно компьютерным моделям, «Спутник V» сохранит иммунитет где-то на два года, это хороший результат, - объяснила специалист. 

А вы уже успели привиться? Пишите в комментариях!

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