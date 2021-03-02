Пластик в обмен на жизни детей: сыктывкарцы собирают вторсырье, а полученные деньги жертвуют больнице

Пластик в обмен на жизни детей: сыктывкарцы собирают вторсырье, а полученные деньги жертвуют больнице02 марта 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 0+
Фото: meclean.ru
Активисты хотят быть полезными городу
Группа неравнодушных сыктывкарцев создали проект «Чистые сердца» по сбору и переработки вторсырья, а собранные деньги жертвуют на нужды детской республиканской больницы. Об этом порталу PG11.ru сообщил один из участников проекта Илькин Вердиев.
Активист заявил, что суть проекта «Чистые сердца» в том, чтобы собирать и утилизировать мусор. Сдать можно:
- Пластик первой, второй и четвертой категории;
- Макулатуру (не тетрапак и туалетная бумага).
За сдачу этого вторсырья проект получает вознаграждение, которые жертвуют на нужды детской республиканской больницы. Илькин Вердиев отметил, что активисты - это группа неравнодушных людей, которые просто хотят быть полезными обществу.
Проект запустился 1 марта.
Пункт приема вторсырья открыт по адресу: улица Ленина, 118.
График работы: ежедневно с 18.00 до 20.00.
Связаться с организаторами проекта можно по телефону +79121998777
- Не проходите мимо. Давайте сделаем наш город чище, а сердца - светлее! - заключил Илькин Вердиев.
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