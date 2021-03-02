Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Православный календарь Лунный посевной календарь 2021 День стоматолога Куда пойти учиться?
Главная
Новости
Названы 5 главных ошибок, которые задерживают рост волос

Названы 5 главных ошибок, которые задерживают рост волос

02 марта 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Они провоцируют выпадение

Существует несколько распространенных ошибок, которые совершаются большинством из нас, – они провоцируют выпадение волос и мешают отрастить их. Данные ошибки были перечислены экспертами издания Times Now, передает «Медик Форум».

Чрезмерное мытье волос. Чтобы волосы выглядели свежими, многие люди начинают мыть их ежедневно, даже дважды в день. По словам специалистов, это является серьезной ошибкой: чрезмерное мытье негативно сказывается на состоянии кожи головы, лишает ее и волосы натуральных масел. Как результат: волосы становятся склонными к тусклости и ломкости.

Слишком большое количество тепла. Использование утюжка, бигуди, фена способно повредить текстуру волос и стать причиной секущихся кончиков, что останавливает рост волос.

Расчесывание влажных волос. Еще одна распространенная ошибка. Эксперты подчеркивают, что влажные после мытья волосы очень уязвимы, их легко повредить – поэтому с ними никогда не нужно проводить никаких манипуляций. Важно, чтобы пряди высохли естественным образом, прежде чем с ними что-либо сделают.

Неправильное использование кондиционера. Некоторые люди вообще не используют кондиционер, что неправильно, констатирую эксперты. Также неправильно наносить его на волосы по всей длине, захватывая кожу головы. Кондиционер должен наноситься только на кончики волос и тщательно смываться.

Сушка волос полотенцем. Тереть волосы полотенцем – плохая практика. Волосы следует только мягко промокнуть им, а затем дать высохнуть естественным путем. Грубое трение мокрых волос может привести к их выпадению.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Здоровье Красота

Читайте также: Названа ежедневная норма овощей и фруктов

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре началась работа над законом о статусе столицы Коми Посмотреть все

Редакция рекомендует

21 февраля
Собаку, которая в Коми спасла мальчика от волка ценой своей жизни, номинировали на международную премию Читать
21 февраля
Зимние наряды и яркие макияжи: 6 фото сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
21 февраля
В Коми составили портрет среднестатистического мужчины республики Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Россию назвали «горячей точкой» мирового роста цен на продукты
21 февраля
Владимир Жириновский предложил установить предельный вес чиновника в России
31 января
В России увеличили выплаты военным и силовикам
31 января
Названы шесть ошибок запуска двигателя автомобиля в мороз
31 января
Для российских водителей готовятся новые ограничения
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru