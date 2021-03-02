«Если случится пожар, мы все погибнем!»: сыктывкарцы требуют убрать решетку из подъезда

1 марта в редакцию портала PG11.ru поступила жалоба от жильцов дома №153 по улице Морозова. Они утверждают, что в их подъезде установлена решетка, которая может создать пожароопасную ситуацию.

Жительница дома Татьяна Агиева рассказала, что она вместе с жильцами дома собрала коллективную жалобу в мае 2020 года, где попросили управляющую компанию убрать решетку, которая установлена в подъезде дома №153 по улице Морозова.

В ответ на это обращение управляющая компания заявила, что в ближайшее время демонтирует решетку. Однако этого не последовало. В итоге жильцы обратились с обращением в МЧС. Министерство выписало предостережение управляющей компании с предложением (предложение? это же наверное требование) провести демонтаж решетки в декабре 2020 года.

- Устали уже слушать отговорки, поэтому обратились в МЧС. Решетка создает опасную ситуацию. Если случится пожар, мы все погибнем! К тому же эта решетка очень сильно шумит и мешает жить, - заявила Татьяна Агиева.

Специалист управляющей компании «СЖКГ Давпон» заявил, что они знают об этой ситуации. Однако они не могут убрать решетку из-за того, что жильцы, чьи квартиры находятся за ней, отказываются выполнять эти требования и не выходят на связь.

- Мы не отказываемся ее убирать, мы готовы среагировать и помочь жильцам этого дома. Сейчас ведутся переговоры с советом дома, пришли к решению, что после согласования и определения источника финансирования, мы произведем демонтаж решетки. Приблизительно, это будет сделано до конца мая, - рассказал специалист.

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