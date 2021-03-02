Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Православный календарь Лунный посевной календарь 2021 День стоматолога Куда пойти учиться?
Главная
Новости
«Если случится пожар, мы все погибнем!»: сыктывкарцы требуют убрать решетку из подъезда

«Если случится пожар, мы все погибнем!»: сыктывкарцы требуют убрать решетку из подъезда

02 марта 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото Татьяны Агиевой/ Решетка в подъезде дома №153 по улице Морозова
Управляющая компания пошла навстречу жильцам

1 марта в редакцию портала PG11.ru поступила жалоба от жильцов дома №153 по улице Морозова. Они утверждают, что в их подъезде установлена решетка, которая может создать пожароопасную ситуацию.

Жительница дома Татьяна Агиева рассказала, что она вместе с жильцами дома собрала коллективную жалобу в мае 2020 года, где попросили управляющую компанию убрать решетку, которая установлена в подъезде дома №153 по улице Морозова. 

В ответ на это обращение управляющая компания заявила, что в ближайшее время демонтирует решетку. Однако этого не последовало. В итоге жильцы обратились с обращением в МЧС. Министерство выписало предостережение управляющей компании с предложением (предложение? это же наверное требование) провести демонтаж решетки в декабре 2020 года.

- Устали уже слушать отговорки, поэтому обратились в МЧС. Решетка создает опасную ситуацию. Если случится пожар, мы все погибнем! К тому же эта решетка очень сильно шумит и мешает жить, - заявила Татьяна Агиева.

Специалист управляющей компании «СЖКГ Давпон» заявил, что они знают об этой ситуации. Однако они не могут убрать решетку из-за того, что жильцы, чьи квартиры находятся за ней, отказываются выполнять эти требования и не выходят на связь. 

- Мы не отказываемся ее убирать, мы готовы среагировать и помочь жильцам этого дома. Сейчас ведутся переговоры с советом дома, пришли к решению, что после согласования и определения источника финансирования, мы произведем демонтаж решетки. Приблизительно, это будет сделано до конца мая, - рассказал специалист. 

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

 

КОММЕНТИРОВАТЬ

Читайте также: «Отучился, а работы нет»: разбираемся, почему молодым специалистам трудно найти работу в Сыктывкаре

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре началась работа над законом о статусе столицы Коми Посмотреть все

Редакция рекомендует

21 февраля
Собаку, которая в Коми спасла мальчика от волка ценой своей жизни, номинировали на международную премию Читать
21 февраля
Зимние наряды и яркие макияжи: 6 фото сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
21 февраля
В Коми составили портрет среднестатистического мужчины республики Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Россию назвали «горячей точкой» мирового роста цен на продукты
21 февраля
Владимир Жириновский предложил установить предельный вес чиновника в России
31 января
В России увеличили выплаты военным и силовикам
31 января
Названы шесть ошибок запуска двигателя автомобиля в мороз
31 января
Для российских водителей готовятся новые ограничения
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru