Ученые заявили, что антитела к COVID-19есть только у 10% населения планеты

Антитела к коронавирусу есть у менее десяти процентов населения Земли, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, передают РИА Новости.

Она рассказала, что в организации следят за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах.

- Безусловно, местами, например, в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50-60 процентов населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета, — отметила эксперт. Интервью транслировали в твиттере ВОЗ.

Когда не имеющие антител жители такого населенного пункта выезжают за его пределы, они по-прежнему подвергаются риску заражения. Единственный способ наработать коллективный иммунитет в мировых масштабах — вакцинация, считает Сваминатан.