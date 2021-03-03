Фото дня в Сыктывкаре: необычный взгляд или белые ночи зимой

@_is_tom_

- А что если я вам скажу, что эти фотки сделаны ночью?

#ночь #небо #светлуны #луна #звезды #астро #коми #сыктывкар #komi #syktyvkar #rkomi #night

#stars #lightmoon #astro #moon

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