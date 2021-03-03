Фото дня в Сыктывкаре: необычный взгляд или белые ночи зимой

Горожане делятся удивительными кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: необычный взгляд или белые ночи зимой03 марта 2021
@_is_tom_
@_is_tom_
- А что если я вам скажу, что эти фотки сделаны ночью?
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