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Коми оказалась на 18 месте в рейтинге регионов по средней зарплате

Коми оказалась на 18 месте в рейтинге регионов по средней зарплате

01 марта 2021 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива "Pro Города"
Москва заняла пятое место

Первое место в рейтинге заняла Магаданская область: там при прожиточном минимуме в 23,6 тыс. средняя зарплата — 127 тыс. рублей. Коми с 52,3 тыс. заняла 18-ю строчку. Последнее место в рейтинге у Карелии и Башкирии, передают Известия.

Критериями рейтинга стали отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины, отмечают авторы исследования из Фонда развития гражданского общества. Чем больше их соотношение, тем выше позиция субъекта в списке. Расчеты проводили по данным на 1 декабря 2020 года и 1 января 2021 года соответственно. Всего в список вошли 37 из 85 российских регионов.

После Магаданской области, второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ со средней зарплатой в 96,6 тыс. рублей и прожиточным минимумом в 20,1 тыс. Замыкает тройку лидеров Сахалинская область, где зарплата составляет 85,8 тыс., а прожиточный минимум — 20,4 тыс. рублей.

На четвертом месте оказалась Чукотка, там в среднем платят 85,8 тыс., а прожиточный минимум равен 20,4 тыс. рублей.

Москва заняла пятое место, где, по результатам исследования, зарплата равна 95,3 тыс. при прожиточном минимуме в 23,8 тыс.

Коми в этом рейтинге поместили на 18-ю строчку, указав, что средняя зарплата в регионе на 1 декабря прошлого года составляла 52,3 тыс., а стоимость потребительской корзины была 18,3 тыс. руб. Индекс благополучия у республики, таким образом, почти вдвое ниже, чем у региона-лидера.

Последнее место в рейтинге у Карелии и Башкирии. В первом регионе средняя зарплата составила 44 тыс., а прожиточный минимум — 17,9 тыс. рублей. Во втором — 38,3 тыс. при прожиточном минимуме в 15,6 тыс. рублей.

— Размер заработных плат в регионах определяется суммарным влиянием многих факторов. Прежде всего это, конечно, сложившийся уровень оплаты труда по стране в целом, на который, в свою очередь, влияет структура экономики, уровень импорта-экспорта, а также курс отечественной валюты, — рассказал газете «Известия» глава ФоРГО Константин Костин.

Эксперты считают, что в реальности индекс благополучия регионов еще более контрастен, чем показано в рейтинге.

— Методика измерения верная, но я бы, например, не забывал о ценах на транспорт, которые в северных регионах более высоки. Действительно, зарплаты там высокие, но все-таки не у всех, ведь тут указывается средняя величина из расчета численности населения. Именно поэтому многие покидают Север, — заявил «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов.

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