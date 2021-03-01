Детям из многодетных семей дадут приоритет на поступление в вузы

Дети из многодетных семей поступят в вузы в приоритетном порядке. Такой законопроект будет рассмотрен Госдумой в марте, сообщают «Известия».

Поддержать его готовы в Правительстве, а также в большинстве фракций Госдумы. Его авторы вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, сенаторы Инна Святенко и Евгения Бибикова обосновывают свою инициативу приоритетами государства по поддержке многодетных семей, а также посланием Владимира Путина Федеральному собранию в 2020 году.

По информации «Известий», законопроект уже получил положительное заключение правового управления Госдумы и Правительства.

- По проекту федерального закона правовых возражений концептуального характера не имеется, — говорится в документе, который находится в распоряжении редакции.

Как сообщила «Известиям» сенатор Инна Святенко, законопроект получил поддержку и в правительстве, которое уже направило проект положительного отзыва в нижнюю палату.

- Мы прорабатывали этот вопрос, обсуждали на рабочих совещаниях, как итог в январе мы получили поддержку законопроекта со стороны Министерства высшего образования и науки. Законопроект поддержан большинством регионов и проект положительного отзыва правительства направлен в Госдуму. Надеюсь, что коллеги в нижней палате рассмотрят в ближайшее время данный законопроект и примут его в первом чтении, — рассказала сенатор.

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