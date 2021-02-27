Ученые выявили неожиданный эффект от употребления яблок

Ученые выяснили, как употребление яблок влияет на развитие памяти у человека. Исследование было опубликовано в журнале Steam Cell Reports. Об этом сообщают «РИА Новости».

Специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний провели исследование на мышах.

Они культивировали стволовые клетки из мозга взрослых мышей, а затем добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту – фитонутриенты, содержащиеся в яблоках. Согласно результатам исследования, высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулируют нейрогенез – процесс образования новых нейронов.