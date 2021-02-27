Ученые выявили неожиданный эффект от употребления яблок

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Ученые выявили неожиданный эффект от употребления яблок27 февраля 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 0+
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Ученые выяснили, как употребление яблок влияет на развитие памяти у человека. Исследование было опубликовано в журнале Steam Cell Reports. Об этом сообщают «РИА Новости».
Специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний провели исследование на мышах.
Они культивировали стволовые клетки из мозга взрослых мышей, а затем добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту – фитонутриенты, содержащиеся в яблоках. Согласно результатам исследования, высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулируют нейрогенез – процесс образования новых нейронов.
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