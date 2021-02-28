От Антарктиды откололся титанический айсберг размером м Санкт-Петербург (видео)28 февраля 2021
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В пятницу, 26 февраля, за несколько часов эта расселина расширилась на несколько сотен метров
От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров, сообщила Антарктическая служба Великобритании. Это практически сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости.
Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, на котором находится британская исследовательская станция Halley. Более десяти лет назад на леднике толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. В январе одна из самых крупных расселин начала активно расти, ее протяженность увеличивалась на один километр в сутки. В пятницу, 26 февраля, за несколько часов эта расселина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг.
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