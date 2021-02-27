Ученые назвали четыре заболевания, связанные с тяжелой формой COVID-19

Ожирение, гипертония, диабет или сердечная недостаточность значительно влияют на риск попасть в больницу при коронавирусе, говорится в опубликованном в Journal of the American Heart Association исследовании. Об этом сообщают «РИА Новости».

Так, команда ученых использовала математическое моделирование для оценки количества и пропорций госпитализаций, которые можно было бы предотвратить в США, если бы жители страны не страдали от четырех этих кардиометаболических состояний.

Исследователи проанализировали более 900 тысяч случаев госпитализации пациентов с COVID-19 до 18 ноября 2020 года. Из них 30 процентов были связаны с ожирением, еще 26 процентов — с гипертонией, 21 процент — с диабетом, 12 — с сердечной недостаточностью. Избежать попадания в больницу на 11 процентов можно было при помощи снижения распространенности каждого из этих заболеваний на десять процентов, говорится в исследовании.