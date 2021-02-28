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Врач рассказал о связи ночных кошмаров и болезней

Врач рассказал о связи ночных кошмаров и болезней

28 февраля 2021 Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
Также не стоит есть за три-четыре часа перед сном - это тоже может стать причиной

Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев назвал причины, из-за которых могут возникать ночные кошмары.

По словам специалиста, к страшным сновидениям могут привести некоторые болезни.

— Язва желудка может провоцировать кошмары. <…> Язва — это воспаление, повреждение слизистой оболочки желудка, соответственно, определенный болевой синдром. Все это приводит к повышенному стрессу, чувству дискомфорта, чувству боли, которое может обостряться ночью. Как раз может стимулировать кошмары, — пояснил специалист.

Помимо язвы, к проблемам со сном может привести синдром беспокойных ног, связанный с болезненными ощущениями в нижних конечностях. В таких случаях Лунев рекомендует обращаться к неврологу.

Частая причина ночных кошмаров — ночное переедание, отметил медик. По его словам, не стоит есть за три-четыре часа перед сном.

Также к страшным снам может привести храп, прием антидепрессантов и средств от артериальной гипертензии. Главная же причина ночных кошмаров, как уточнил специалист, — это стресс, пишет РИА Новости.

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