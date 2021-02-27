Эксперт назвал слова, которые нельзя говорить телефонным мошенникам

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Александр Власов рассказал RT, как противостоять уловкам телефонных мошенников. Об этом сообщают «РИА Новости».

Эксперт посоветовал задавать утоняющие вопросы, которые застанут собеседника врасплох.

- Надо задавать уточняющие вопросы: "Как это произошло? Что случилось?", — рассказал Власов.

Кроме того, специалист рекомендует класть трубку и заканчивать разговор при любых подозрительных звонках.

- Первый по распространенности вид телефонного мошенничества — это звонки из якобы службы безопасности вашего банка с сообщением о списании средств с вашей карты. Как только вам поступает такой звонок, сразу кладите трубку. Если у вас появились сомнения, то позвоните в банк сами, — подчеркнул он.

Власов посоветовал не использовать слова "да" или "нет" в подобных разговорах.

- Кто бы вам ни звонил, не говорите ни "да", ни "нет". Вместо "да" — говорите "слушаю вас" или "алло". Вас спрашивают: "Это вы?" Не говорите "я", говорите "возможно, — рассказал специалист.