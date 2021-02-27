В Коми подорожали консервы, овощи и медикаменты

Комистат представил данные об изменении цен на товары и услуги с 16 по 24 февраля. Об этом сообщает «Комиинформ».

За прошедшую неделю цены на мясо кур выросли в среднем на 2,6%, свинину - на 2,1%, колбасу полукопченую, рыбу мороженую неразделанную, молоко стерилизованное, маргарин - на 1,1-1,6%, рис - на 0,9%, яйца куриные - на 0,8%, сосиски, сардельки, колбасу вареную, молоко пастеризованное - на 0,4-0,5%.

Снижение цен отмечено на консервы фруктово-ягодные, овощные и мясные для детского питания - на 1,9-5%, крупу гречневую - на 0,3%.

Из плодоовощной продукции яблоки подорожали на 3,7%, морковь - на 2,7%, картофель - на 1,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросла цена на бумагу туалетную на 1%.

В группе наблюдаемых медикаментов увеличились цены на флуоцинолона ацетонид - на 3,1%, бромгексин - на 1,9%, ренни - на 1,8%. Алмагель подешевел на 1,9%.

Цены на дизельное топливо снизились на 0,6%, на бензин автомобильный - не изменились.

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