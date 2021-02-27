В Сыктывкаре прошла традиционная «Битва тарантасов». Увы, в этом году участников было совсем немного, однако и им удалось устроить настоящее шоу. Корреспондент портала PG11.ru побывал на мероприятии и выяснил, что способно уехать дальше: танк или полицейский автомобиль.

Организатором «Битвы тарантасов» стало сообщество межрегионального отделения мотоклуба «Полярные волки MC». Мероприятие в этом году проходило на Республиканском стадионе имени Раисы Сметаниной. Изначально его хотели провести 22 февраля, но из-за морозов соревнование перенесли на 27 февраля. По сравнению с предыдущим годом участников было меньше, да и номинация всего одна — «Самый длинный заезд». Однако после всех ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, даже не самое масштабное соревнование доставило зрителям и участникам огромное удовольствие.

Всего в заездах приняло участие шесть тарантасов, еще две команды проехались вне зачета. Одним из самых впечатляющих тарантасов стал огромный танк.

Сергей Бовсуновский рассказал, что изготовление тарантаса заняло около пяти часов, еще пару дней конструкцию совершенствовали. Для создания использовали крышу и капот «семерки», автомобильное сидение, глушители и канализационную трубу.

Сергей (слева) и его команда

А тарантас «Печка» будто сошел со страниц детской сказки. Светлана Ульнырова рассказала, что созданием саней занимался глава семейства, а за украшение тарантаса со всей ответственностью взялась вся семья. На изготовление самоходной «Печки» ушло около трех недель.

Компактный тарантас, основа которой — самая обычная кровать, назвали «Доза радости». Людмила Турубанова рассказала, что они впервые на «Битве тарантасов», но дважды принимали участие в похожем соревновании саней в Сысольском районе на празднике «Гажа Валяй». На создание «Дозы радости» ушло пару недель, Людмила рассказала, что все делали по чуть-чуть, не спеша.

«Конь снегоходный» принимал участие в «Битве тарантасов» 2020 года под именем «Конь педальный». Потрепанную прошлыми соревнованиями лошадку восстановили, привели в порядок и теперь она снова на ходу.

Каждый тарантас мог проехать заезд дважды. Открыла соревнование «Печка».

Первый заезд Второй заезд

Второй уверенно стартовала «Доза радости», но, увы, потерпела крушение совсем недалеко от старта — тарантас врезался в сугроб с краю трассы и перевернулся.

Первый заезд Первый заезд Второй заезд

Следующий участник выехал вне зачета. Один из членов мотоклуба «Полярные волки MC» Владимир в костюме Деда Мороза лихо скатился на тарантасе «Черные сани», который выглядел весьма прочно: даже если бы пилот не справился с управлением и вылетел с трассы, сани точно не пострадали бы.

Четвертыми стартовала команда «Сусанин» на тарантасе «Конь снегоходный». Сани уверенно доехали практически до самого конца трассы. Зрители были уверены, что команда «Сусанин» вне конкуренции и наверняка одержит победу. Но несмотря на то, что во втором заезде пилотам удалось побить свой собственный рекорд, занять в соревновании первое место у команды не вышло.

Первый заезд Второй заезд

Пятым на старте показалась команда «Цементовоз». Первый заезд прошел не слишком удачно.

Но во втором заезде пилотам удалось вырвать победу у лидеров соревнования. Как призналась команда «Сусанин», они даже не ожидали, что у них есть настолько серьезные соперники.

Шестым выехал тарантас «Волшебный олень» от команды «Дом дружбы народов». Сани не показали серьезных результатов, но в обоих заездах пилоту удалось удержать тарантас на трассе.

Седьмой на склоне показался угрожающий силуэт настоящей махины — огромного металлического танка под управлением команды «Кривой шатун». Ведущий попросил зрителей отойти подальше, ведь такой агрегат вполне способен нанести серьезный урон.

Тарантас стартовал с шиком: в дыму от шашек, под одобряющие возгласы толпы.

Однако в обоих заездах, увы, танк показал совсем слабый результат, а в последнем старте пилотам даже пришлось экстренно ремонтировать «гусеницу», чтобы тарантас смогли эвакуировать с трассы с помощью снегохода.

Первый заезд Второй заезд

Во втором заезде сани мотоклуба «Полярные волки МС» оккупировали девушки. Они также стартовали вне зачета.

А в самом конце соревнований ведущий представил еще одну команду — ребята буквально на месте собрали тарантас, в его основу легло несколько ватрушек. Но, увы, «Ватрушкины» тоже проехали вне зачета, потому что пилоты не зарегистрировали свои сани.

Пока зрители отогревались горячим чаем, которым угощали всех желающих, организаторы подвели итоги «Битвы тарантасов». Лидером соревнований стала команда «Цементовоз». Они проехали 206 метров — это рекорд последних двух лет «Битвы тарантасов», как рассказал ведущий.

Второе место заняла команда «Сусанин», их результат — 196 метров. А бронзу взяла команда пилотов тарантаса «Доза добра» — они проехали 184 метра.

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А вы когда-нибудь участвовали в «Битве тарантасов»? Или, может быть, решили непременно сделать это после прочтения этой статьи? Расскажите в комментариях!