Школьникам станет проще сдать выпускной экзамен в 2021 году

В этом году выпускники школ будут проходить Государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам, сообщается на сайте правительства. Об этом сообщают «РИА Новости».

Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции, — говорится в сообщении.

Так, девятиклассники смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Предметы по выбору (физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранные языки, информатику и информационно-коммуникационные технологии, родной язык и литературу на родном языке) они сдавать не будут.