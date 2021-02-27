Школьникам станет проще сдать выпускной экзамен в 2021 году

Школьникам станет проще сдать выпускной экзамен в 2021 году27 февраля 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Им нужно будет написать только два обязательных экзамена
В этом году выпускники школ будут проходить Государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам, сообщается на сайте правительства. Об этом сообщают «РИА Новости».
Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции, — говорится в сообщении.
Так, девятиклассники смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Предметы по выбору (физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранные языки, информатику и информационно-коммуникационные технологии, родной язык и литературу на родном языке) они сдавать не будут.
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