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Афиша мероприятий в Сыктывкаре на 27-28 февраля

Афиша мероприятий в Сыктывкаре на 27-28 февраля

27 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото: tripadvisor.ru
Любой житель столицы сможет найти себе развлечение

Эти выходные порадуют Сыктывкарцев большим количеством мероприятий. Портал PG11.ru подготовил для вас афишу самых интересных из них.

Суббота, 27 февраля

07:00

Чемпионат г. Сыктывкара по ловле рыбы на мормышку со льда

п. Нювчим, Сыктывдинский район, Нювчимский пруд.

10:00

Мастер-класс "Маска в стиле этно "Куинь серго"

Жителей Коми приглашают на мастер-класс по изготовлению защитной маски для лица, украшенной по мотивам удмуртской косынки куинь-серго.

Национальный музей Республики Коми, Выставочный зал, ул. Коммунистическая, 6

10:00 до 18:00 (27-28 февраля)

Выставка абстрактных произведений из фондов Национальной галереи Республики Коми

Выставка "О братьях наших меньших…"

Национальная галерея РК, ул. Кирова, 44, Сыктывкар.

10:00

Семейный праздник "Зимние забавы"

10:00 - 11:30 "Битва тарантасов"

12:00 - 14:00 Любительский турнир "Футбол в валенках" . Участвуют команды по 5 человек, валенки предоставляются.

Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной

с. Выльгорт, ул. Северная ул., 1-а.

10:00 (27-28 февраля)

Турнир г. Сыктывкара по стрельбе из традиционных луков

Лучно-арбалетный тир, ул. Маркова, д. 12.

10:00 (27-28 февраля)

Республиканские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах среди учащихся и молодёжи "Зимний Кубок Республики Коми" - I этап, посвящённые МС СССР Нине и Галине Забоевым. Республиканские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах среди ветеранов "Зимний Кубок РК" - I этап. Кубок РК по спортивному ориентированию на лыжах - I этап.

г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 7/1.

10:30, 15:00 и 16:00

Студия "Чудеса-словеса"!

Национальный музей Республики Коми, Отдел истории, ул. Ленина, 57.

10:30 (27-28 февраля)

Чемпионат г. Сыктывкара по мини- хоккею с мячом среди любительских команд      

Пгт В. Максаковка, ул. Красноборская, д. 13.

11:00

Индивидуальная гонка Кубка России по лыжным гонкам (финал)

Сыктывдинский район, с. Выльгорт ул. Северная, 2а/1, РЛК им. Р. Сметаниной.

11:00

Мюзикл-сказка "Золотой цыплёнок"

Театр оперы и балета РК, Сыктывкар, Коммунистическая улица, 32.

11:00-18:00 (27-28 февраля)

Выставка Колледжа искусств РК "История одного стула", 0+

Зефирный зал Центра культурных инициатив "Югор", ул. Горького, 2, г. Сыктывкар.

10:00-16:00

Программа "Поймай радугу за хвост"

Финно-угорский этнопарк приглашает поиграть в национальные игры финнов. Также в программе: сувенирный мастер-класс, хоровод, экскурсия в чум оленеводов.

Запись по тел.: 8-800-20-10-396. 

Финно-угорский этнопарк.

11:00-18:00 (27-28 февраля)

Выставка "Мечты. Календарь "Пирелли. Альберт Уотсон", 18+

Серебряный зал Центра культурных инициатив "Югор", ул. Горького, 2, г. Сыктывкар.

11:00 (27-28 февраля)

Чемпионат РК по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин - I тур. Первенство РК среди юношей и девушек - I тур

г. Сыктывкар, Л/Б "Солнечная", ул. Тентюковская, 315 А.

11:00

Первенство РК по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет, до 20 лет, до 17 лет.

г. Сыктывкар, ГБУ РК "СШОР№2", ул. Савина, 81/1

11:00

Первенство г. Сыктывкара по конькобежному спорту "Вперед к рекордам!"

ГБУ РК "СШОР №4" ул. Коммунистическая, 44а.

12:00

Матч Строитель (Сыктывкар) – Байкал-Энергия (Иркутск)

Эжва, стадион "Бумажник".

13:00 (27-28 февраля)

Межконтинентальный дворовой Чемпионат по мини футболу

МАОУ СОШ №25, ул. Малышева, д. 6.

14:00

Развлекательная программа на выставке "О братьях наших меньших…", 0+

Национальная галерея РК, ул. Кирова, 44.

15:00

Чемпионат и Первенство г. Сыктывкара по скалолазанию (трудность, скорость, боулеринг)

СЦ "Скала" ул. Савина, д. 81.

15:00

Первенство г. Сыктывкара по конькобежному спорту "Вперед к рекордам!"

ГБУ РК "СШОР №4" ул. Коммунистическая, 44а.

15:00

3 этап Кубка г. Сыктывкара по шахматам (блиц)

МАУ СШ "Северная Олимпия", ул. Димитрова, д. ¼.

16:00

Встреча клуба "Аберрация" для любителей фотографии, 16+

Юношеская библиотека Республики Коми.

18:00

Кинопоказ х/ф "Гуд бай, Ленин!" на пленке в рамках РетроКиноКлуба с Вероникой Тарзян

АУ РК "Комикиновидеопрокат", м. Дырнос, 94, г. Сыктывкар.

18:00

Спектакль "Коркö аддзысьлам" ("Когда-нибудь встретимся")

Академический театр драмы им. В. Савина, Первомайская улица, 56.

18:00

Балет Петра Чайковского в 2-х действиях "Лебединое озеро"

Театр оперы и балета РК, Коммунистическая улица, 32.

Воскресенье, 28 февраля

9:00 – 13:00

Всероссийские соревнования "Лыжня России-2021"

л/б ППО "Сыктывкарский ЛПК", ул. Островского, 50.

10:00-17:00

Экскурсия "Путешествие с Марпидой-царевной"

Национальный музей Республики Коми Литературный музей И.А. Куратова, ул. Орджоникидзе, 2.

10:00-17:00

Последние день работы выставки из собрания Российского этнографического музея "Этноджинс: все оттенки индиго"

Национальный музей Республики Коми, Выставочный зал, ул. Коммунистическая, 6.

10:00

Турнир по хоккею с мячом на валенках

МАОУ СОШ №25, ул. Малышева, д. 6.

11:00

Литературно-музыкальная постановка "Двенадцать месяцев"

Коми республиканская филармония ул. Ленина, 61, г. Сыктывкар.

11:00

Балет Карена Хачатуряна в одном действии "Приключения Чиполлино"

Театр оперы и балета РК, Коммунистическая улица, 32.

11:00

Первенство г. Сыктывкара по танцевальному спорту "Сыктывкарская метелица-2021"

КСЦ "Ренова”, ул. Димитрова, д. 14/1.

11:00

Всероссийские соревнования "Лыжня России-2021"

л/б "Спортивная".

11:00-13:00

Всероссийские соревнования "Лыжня России-2021"

П.г.т. Краснозатонский, Максаковская лыжня.

11:00-13:00

Мастер-класс "История в деталях"

Конференц-зал ЦКИ "Югор", ул. Горького, 2, Сыктывкар.

11:00, 14:00

Мастер класс "Мезенская роспись", 6+

Национальная галерея РК, ул. Кирова, 44, Сыктывкар.

12:00

Мастер-класс к 8 марта – брошь из шерсти "Аленький цветочек", 6+

Национальная библиотека, ул. Катаева, 41.

13:00

Чемпионат и Первенство г. Сыктывкара по скалолазанию (трудность, скорость, боулеринг)

СЦ "Скала" ул. Савина, д. 81.

13:00

Финальная часть индивидуального спринта

Сыктывдинский район, с. Выльгорт ул. Северная, 2а/1 РЛК им. Р. Сметаниной.

15:00

Встречи любителей испанского языка, клуб "Испанидад", 16+

Национальная библиотека, ул. Катаева, 41.

16:00

Творческий вечер Елены Чувьюровой "Менам ролъяс – сиктӧтш молъяс"

Малый зал, ул. Бабушкина, д. 4.

16:00

Дни культуры Сысольского района

Академический театр драмы им. В. Савина, Первомайская улица, 56.

16:00

"Напевы Сысолы" - празднично-обрядовое представление, приуроченное к закрытию Дней культуры Сысольского района в г. Сыктывкаре

Академический театр драмы им. В. Савина, Первомайская улица, 56.

18:00

Оперетта Константина Листова в 2-х действиях "Севастопольский вальс".

Театр оперы и балета Республики Коми, Коммунистическая улица, 32.

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