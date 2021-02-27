Афиша мероприятий в Сыктывкаре на 27-28 февраля

Афиша мероприятий в Сыктывкаре на 27-28 февраля27 февраля 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 0+
Фото: tripadvisor.ru
Любой житель столицы сможет найти себе развлечение
Эти выходные порадуют Сыктывкарцев большим количеством мероприятий. Портал PG11.ru подготовил для вас афишу самых интересных из них.
Суббота, 27 февраля
07:00
Чемпионат г. Сыктывкара по ловле рыбы на мормышку со льда
п. Нювчим, Сыктывдинский район, Нювчимский пруд.
10:00
Мастер-класс "Маска в стиле этно "Куинь серго"
Жителей Коми приглашают на мастер-класс по изготовлению защитной маски для лица, украшенной по мотивам удмуртской косынки куинь-серго.
Национальный музей Республики Коми, Выставочный зал, ул. Коммунистическая, 6
10:00 до 18:00 (27-28 февраля)
Выставка абстрактных произведений из фондов Национальной галереи Республики Коми
Выставка "О братьях наших меньших…"
Национальная галерея РК, ул. Кирова, 44, Сыктывкар.
10:00
Семейный праздник "Зимние забавы"
10:00 - 11:30 "Битва тарантасов"
12:00 - 14:00 Любительский турнир "Футбол в валенках" . Участвуют команды по 5 человек, валенки предоставляются.
Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной
с. Выльгорт, ул. Северная ул., 1-а.
10:00 (27-28 февраля)
Турнир г. Сыктывкара по стрельбе из традиционных луков
Лучно-арбалетный тир, ул. Маркова, д. 12.
10:00 (27-28 февраля)
Республиканские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах среди учащихся и молодёжи "Зимний Кубок Республики Коми" - I этап, посвящённые МС СССР Нине и Галине Забоевым. Республиканские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах среди ветеранов "Зимний Кубок РК" - I этап. Кубок РК по спортивному ориентированию на лыжах - I этап.
г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 7/1.
10:30, 15:00 и 16:00
Студия "Чудеса-словеса"!
Национальный музей Республики Коми, Отдел истории, ул. Ленина, 57.
10:30 (27-28 февраля)
Чемпионат г. Сыктывкара по мини- хоккею с мячом среди любительских команд
Пгт В. Максаковка, ул. Красноборская, д. 13.
11:00
Индивидуальная гонка Кубка России по лыжным гонкам (финал)
Сыктывдинский район, с. Выльгорт ул. Северная, 2а/1, РЛК им. Р. Сметаниной.
11:00
Мюзикл-сказка "Золотой цыплёнок"
Театр оперы и балета РК, Сыктывкар, Коммунистическая улица, 32.
11:00-18:00 (27-28 февраля)
Выставка Колледжа искусств РК "История одного стула", 0+
Зефирный зал Центра культурных инициатив "Югор", ул. Горького, 2, г. Сыктывкар.
10:00-16:00
Программа "Поймай радугу за хвост"
Финно-угорский этнопарк приглашает поиграть в национальные игры финнов. Также в программе: сувенирный мастер-класс, хоровод, экскурсия в чум оленеводов.
Запись по тел.: 8-800-20-10-396.
Финно-угорский этнопарк.
11:00-18:00 (27-28 февраля)
Выставка "Мечты. Календарь "Пирелли. Альберт Уотсон", 18+
Серебряный зал Центра культурных инициатив "Югор", ул. Горького, 2, г. Сыктывкар.
11:00 (27-28 февраля)
Чемпионат РК по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин - I тур. Первенство РК среди юношей и девушек - I тур
г. Сыктывкар, Л/Б "Солнечная", ул. Тентюковская, 315 А.
11:00
Первенство РК по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет, до 20 лет, до 17 лет.
г. Сыктывкар, ГБУ РК "СШОР№2", ул. Савина, 81/1
11:00
Первенство г. Сыктывкара по конькобежному спорту "Вперед к рекордам!"
ГБУ РК "СШОР №4" ул. Коммунистическая, 44а.
12:00
Матч Строитель (Сыктывкар) – Байкал-Энергия (Иркутск)
Эжва, стадион "Бумажник".
13:00 (27-28 февраля)
Межконтинентальный дворовой Чемпионат по мини футболу
МАОУ СОШ №25, ул. Малышева, д. 6.
14:00
Развлекательная программа на выставке "О братьях наших меньших…", 0+
Национальная галерея РК, ул. Кирова, 44.
15:00
Чемпионат и Первенство г. Сыктывкара по скалолазанию (трудность, скорость, боулеринг)
СЦ "Скала" ул. Савина, д. 81.
15:00
Первенство г. Сыктывкара по конькобежному спорту "Вперед к рекордам!"
ГБУ РК "СШОР №4" ул. Коммунистическая, 44а.
15:00
3 этап Кубка г. Сыктывкара по шахматам (блиц)
МАУ СШ "Северная Олимпия", ул. Димитрова, д. ¼.
16:00
Встреча клуба "Аберрация" для любителей фотографии, 16+
Юношеская библиотека Республики Коми.
18:00
Кинопоказ х/ф "Гуд бай, Ленин!" на пленке в рамках РетроКиноКлуба с Вероникой Тарзян
АУ РК "Комикиновидеопрокат", м. Дырнос, 94, г. Сыктывкар.
18:00
Спектакль "Коркö аддзысьлам" ("Когда-нибудь встретимся")
Академический театр драмы им. В. Савина, Первомайская улица, 56.
18:00
Балет Петра Чайковского в 2-х действиях "Лебединое озеро"
Театр оперы и балета РК, Коммунистическая улица, 32.
Воскресенье, 28 февраля
9:00 – 13:00
Всероссийские соревнования "Лыжня России-2021"
л/б ППО "Сыктывкарский ЛПК", ул. Островского, 50.
10:00-17:00
Экскурсия "Путешествие с Марпидой-царевной"
Национальный музей Республики Коми Литературный музей И.А. Куратова, ул. Орджоникидзе, 2.
10:00-17:00
Последние день работы выставки из собрания Российского этнографического музея "Этноджинс: все оттенки индиго"
Национальный музей Республики Коми, Выставочный зал, ул. Коммунистическая, 6.
10:00
Турнир по хоккею с мячом на валенках
МАОУ СОШ №25, ул. Малышева, д. 6.
11:00
Литературно-музыкальная постановка "Двенадцать месяцев"
Коми республиканская филармония ул. Ленина, 61, г. Сыктывкар.
11:00
Балет Карена Хачатуряна в одном действии "Приключения Чиполлино"
Театр оперы и балета РК, Коммунистическая улица, 32.
11:00
Первенство г. Сыктывкара по танцевальному спорту "Сыктывкарская метелица-2021"
КСЦ "Ренова”, ул. Димитрова, д. 14/1.
11:00
Всероссийские соревнования "Лыжня России-2021"
л/б "Спортивная".
11:00-13:00
Всероссийские соревнования "Лыжня России-2021"
П.г.т. Краснозатонский, Максаковская лыжня.
11:00-13:00
Мастер-класс "История в деталях"
Конференц-зал ЦКИ "Югор", ул. Горького, 2, Сыктывкар.
11:00, 14:00
Мастер класс "Мезенская роспись", 6+
Национальная галерея РК, ул. Кирова, 44, Сыктывкар.
12:00
Мастер-класс к 8 марта – брошь из шерсти "Аленький цветочек", 6+
Национальная библиотека, ул. Катаева, 41.
13:00
Чемпионат и Первенство г. Сыктывкара по скалолазанию (трудность, скорость, боулеринг)
СЦ "Скала" ул. Савина, д. 81.
13:00
Финальная часть индивидуального спринта
Сыктывдинский район, с. Выльгорт ул. Северная, 2а/1 РЛК им. Р. Сметаниной.
15:00
Встречи любителей испанского языка, клуб "Испанидад", 16+
Национальная библиотека, ул. Катаева, 41.
16:00
Творческий вечер Елены Чувьюровой "Менам ролъяс – сиктӧтш молъяс"
Малый зал, ул. Бабушкина, д. 4.
16:00
Дни культуры Сысольского района
Академический театр драмы им. В. Савина, Первомайская улица, 56.
16:00
"Напевы Сысолы" - празднично-обрядовое представление, приуроченное к закрытию Дней культуры Сысольского района в г. Сыктывкаре
Академический театр драмы им. В. Савина, Первомайская улица, 56.
18:00
Оперетта Константина Листова в 2-х действиях "Севастопольский вальс".
Театр оперы и балета Республики Коми, Коммунистическая улица, 32.
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27 февраля 2021, 12:00
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