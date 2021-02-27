У жителей Коми изъяли более 400 свиней

В настоящее время у населения и организаций специальной межведомственной комиссией изъято уже более 400 свиней. Процедура продолжается.

Напомним, на территории города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов продолжает действовать карантин по африканской чуме свиней. В целях недопущения распространения и оперативной ликвидации очага свиньи в первой угрожаемой зоне подлежат изъятию у населения и организаций для дальнейшего уничтожения.

Размер ущерба, понесённого в результате специальных мероприятий, будет определять Минсельхоз Республики Коми на день отчуждения и изъятия в соответствии с федеральным законодательством на основании данных Комистата о цене отчуждаемого животного в живом весе.

Количество, вес отчужденных животных и дата должны быть зафиксированы актом, который составляется в момент изъятия и подписывается собственником и специальной комиссией в трех экземплярах. Акт направляется в адрес регионального Минсельхоза, Россельхознадзора по РК и один экземпляр остаётся у владельца животных.

Для возмещения ущерба, владельцами отчужденных животных или изъятых продуктов животноводства, необходимо будет представить в адрес Минсельхоза Коми следующие документы:

- заявление о возмещении ущерба, понесенного в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства по форме;

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - для граждан; копия учредительного документа - для юридических лиц;

- акт об отчуждении животных и изъятии продуктов;

- копию распоряжения Правительства Республики Коми о проведении отчуждения животных и изъятии продуктов животноводства (документ будет направлен каждому индивидуально).

Всю подробную информацию о возмещении ущерба можно получить в Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по телефону 8 (8212) 255-440 (1400).

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