Кардиолог перечислила необычные симптомы инфаркта

Инфаркт может пройти у человека незаметно или проявиться необычными способами, рассказала кардиолог Наталья Гаврилюк. Об этом сообщают «РИА Новости».

Так, он может быть и вовсе безболезненным — в этом случае человек узнает о нем только после обследования у врача. Иногда при сердечном приступе может болеть левая рука или даже только левый мизинец. При абдоминальном инфаркте боль локализуется в верхней половине живота — часто его путают с заболеваниями ЖКТ.

Такие пациенты чаще всего попадают сначала к хирургам. Если им вовремя делают ЭКГ и появляется в их судьбе кардиолог, который понимает, что это нетипичная форма инфаркта миокарда, все благополучно может закончиться, — пояснила медик.

Гаврилюк напомнила и об аритмическом инфаркте: есть и такие аритмии, при которых пациент может потерять сознание или даже наступить клиническая смерть.