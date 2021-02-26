«Видимо, ждут, пока всех загрызут»: один из районов Сыктывкара заполонили бездомные собаки

«Видимо, ждут, пока всех загрызут»: один из районов Сыктывкара заполонили бездомные собаки26 февраля 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 6+
Фото очевидца/ Собаки в Кочпоне
Администрация не реагирует на просьбы местных жителей
В одном из районов Сыктывкара заметили большую группу агрессивных собак, которые кидаются на местных жителей.
Жительница Кочпона заявила, что уже полгода под окнами домов у них бегают стаи диких и агрессивных собак, которые кидаются на прохожих и домашних животных.
- Мы боимся водить детей в сад, школу, гулять и ходить в магазин. Уже были мысли убить их самостоятельно, но это противозаконно. Никто не реагирует на наши просьбы. А ведь здесь живет большое количество многодетных семей! Администрация на просьбы не реагирует. Видимо, ждут, пока всех загрызут. А мы ждать не можем, нам дороги наши дети, - сообщила местная жительница.
Также сыктывкарка рассказала, что 26 февраля приехали специалисты службы отлова. Но они отловили только собаку с течкой. Остальные особи продолжают хозяйствовать в этом районе Сыктывкара.
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