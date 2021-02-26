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«Жить, радуясь каждому новому рассвету»: блогер-инвалид из коми села ведет блог на YouTube

«Жить, радуясь каждому новому рассвету»: блогер-инвалид из коми села ведет блог на YouTube

26 февраля 2021 Возрастное ограничение: 12+
Сергей Михайлов со своей собакой на прогулке
Мужчина помогает людям не отчаиваться и ничего не бояться

В селе Нившера Корткеросского района коми живет блогер-инвалид Сергей Михайлов, чья аудитория на YouTube составляет уже больше семи тысяч подписчиков. Портал PG11.ru побеседовал с мужчиной и выяснил, с какими трудностями он сталкивается и удается ли блогеру зарабатывать с помощью своего канала.

Сергей родился и вырос в деревне Боровск, село Нившера. В 1991 году, во время службы в армии, мужчина заболел. Как рассказал блогер, к сожалению, его прогрессирующее заболевание не поддается лечению. Поэтому Сергей лишился возможности ходить. Как он признается, трудностей у него немало:

— Основная моя задача — максимально обеспечить комфортом не только самого себя, но и людей, которые за мной ухаживают. Поэтому я стараюсь добиваться технических средств реабилитации, которые бы помогали мне и косвенно моим родным. Ведь, к примеру, таскать руками женщине мужчину в 90 килограмм трудно. Поэтому у меня есть подъемник.

Обе своих коляски мужчине удалось получить через фонд социального страхования. Сергей рассказал, что обе стоят больше 600 тысяч рублей, купить их у него не получилось бы.

Чтобы как-то помочь инвалидам справиться с проблемами, Сергей решил создать видеоблог:

— Я хотел создать канал чисто на тему инвалидности. Если после просмотра видео хотя бы один из тысячи инвалидов преодолел бы себя и вышел из своих четырех стен, то для меня уже бы было хорошо. Но, к сожалению, тема инвалидности очень щепетильная. Трудно понимаемая даже среди самих инвалидов. Поэтому я попробовал использовать другой вариант контента — это деревенская жизнь, но тоже с инвалидом в семье. Многие не принимают слово инвалид, обижаются даже. Но я считаю, если есть такое слово, то нет смысла на него обижаться. Эту тему тоже пока пробую «проталкивать».

Сергей рассказал, что его блог — о жизни семьи в деревне, о том, что жить с человеком с инвалидностью и любить — не так уж страшно! Самым просматриваемым стал ролик, в котором блогер беседовал со своими односельчанами — видео набрало уже более 33 тысяч просмотров. Он называется «Живём в деревне. Кругом тайга! Жители деревни рассказывают.»

А роликом, которым блогер гордится сильнее всего, стал фильм о его родителях:

Несмотря на то, что изначально Сергей не планировал зарабатывать с помощью канала, небольшой доход от блога все-таки есть:

— Если от любимого занятия есть и польза материальная, то почему бы нет. Это есть тоже хорошо.

Всем инвалидам Сергей желает не отчаиваться и ничего не бояться:

— Вроде бы банально звучит. Но отчаяние — это самый главный наш враг. Еще бы хотел пожелать не бояться просить помощи от других. Иной раз без помощи даже на улицу не выйдешь. А мы стесняемся и думаем, что прося, мы озадачим кого-то и будем выглядеть не в хорошем свете. Ничего подобного. Люди в основном добрые, отзывчивые и всегда приходят даже без корысти на помощь. Я в этом не раз убеждался. Ищите в наступающем дне все самое хорошее и позитивное. Солнышко же каждый день выходит!

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