«Жить, радуясь каждому новому рассвету»: блогер-инвалид из коми села ведет блог на YouTube

«Жить, радуясь каждому новому рассвету»: блогер-инвалид из коми села ведет блог на YouTube26 февраля 2021
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 12+
Сергей Михайлов со своей собакой на прогулке
Мужчина помогает людям не отчаиваться и ничего не бояться
В селе Нившера Корткеросского района коми живет блогер-инвалид Сергей Михайлов, чья аудитория на YouTube составляет уже больше семи тысяч подписчиков. Портал PG11.ru побеседовал с мужчиной и выяснил, с какими трудностями он сталкивается и удается ли блогеру зарабатывать с помощью своего канала.
Сергей родился и вырос в деревне Боровск, село Нившера. В 1991 году, во время службы в армии, мужчина заболел. Как рассказал блогер, к сожалению, его прогрессирующее заболевание не поддается лечению. Поэтому Сергей лишился возможности ходить. Как он признается, трудностей у него немало:
— Основная моя задача — максимально обеспечить комфортом не только самого себя, но и людей, которые за мной ухаживают. Поэтому я стараюсь добиваться технических средств реабилитации, которые бы помогали мне и косвенно моим родным. Ведь, к примеру, таскать руками женщине мужчину в 90 килограмм трудно. Поэтому у меня есть подъемник.
Обе своих коляски мужчине удалось получить через фонд социального страхования. Сергей рассказал, что обе стоят больше 600 тысяч рублей, купить их у него не получилось бы.
Чтобы как-то помочь инвалидам справиться с проблемами, Сергей решил создать видеоблог:
— Я хотел создать канал чисто на тему инвалидности. Если после просмотра видео хотя бы один из тысячи инвалидов преодолел бы себя и вышел из своих четырех стен, то для меня уже бы было хорошо. Но, к сожалению, тема инвалидности очень щепетильная. Трудно понимаемая даже среди самих инвалидов. Поэтому я попробовал использовать другой вариант контента — это деревенская жизнь, но тоже с инвалидом в семье. Многие не принимают слово инвалид, обижаются даже. Но я считаю, если есть такое слово, то нет смысла на него обижаться. Эту тему тоже пока пробую «проталкивать».
Сергей рассказал, что его блог — о жизни семьи в деревне, о том, что жить с человеком с инвалидностью и любить — не так уж страшно! Самым просматриваемым стал ролик, в котором блогер беседовал со своими односельчанами — видео набрало уже более 33 тысяч просмотров. Он называется «Живём в деревне. Кругом тайга! Жители деревни рассказывают.»
А роликом, которым блогер гордится сильнее всего, стал фильм о его родителях:
Несмотря на то, что изначально Сергей не планировал зарабатывать с помощью канала, небольшой доход от блога все-таки есть:
— Если от любимого занятия есть и польза материальная, то почему бы нет. Это есть тоже хорошо.
Всем инвалидам Сергей желает не отчаиваться и ничего не бояться:
— Вроде бы банально звучит. Но отчаяние — это самый главный наш враг. Еще бы хотел пожелать не бояться просить помощи от других. Иной раз без помощи даже на улицу не выйдешь. А мы стесняемся и думаем, что прося, мы озадачим кого-то и будем выглядеть не в хорошем свете. Ничего подобного. Люди в основном добрые, отзывчивые и всегда приходят даже без корысти на помощь. Я в этом не раз убеждался. Ищите в наступающем дне все самое хорошее и позитивное. Солнышко же каждый день выходит!
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26 февраля 2021, 16:11
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