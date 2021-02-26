В преддверии 8 марта рекордно дорожают цветы

Стоимость цветов в России к 8 марта может вырасти на 35 процентов.

— Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат. Но я подразумеваю, что на 35 процентов цена точно вырастет, — директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина.

Чарышкина также рассказала, что традиционно перед праздником цены повышаются на 20 процентов, однако в этом году, по ее словам, на рынке цветов ожидают «невиданный ажиотаж».

Основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков, в свою очередь, отметил, что стоимость цветов уже выросла. Среди прочих факторов, влияющих на ценообразование, он назвал планы производителей отбить часть издержек, понесенных в пандемию, а также трудности с перевозкой товаров из-за закрытых границ, пишет РИА Новости.

Как напоминает Lenta.ru, в феврале о грядущем подорожании цветов говорил президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. По его словам, к 8 Марта стоимость может вырасти на 40 процентов.

Ситников уточнил, что есть дефицит импортных цветов из-за проблем на границе с Белоруссией. «Российские производители не в состоянии покрыть этот дефицит, что, соответственно, повлечет за собой увеличение цен», — объяснил он. На таможне в свою очередь уверяли, что задержек нет.

Товары идут в основном через Белоруссию, которая стала основным поставщиком цветов в Россию в 2018 году, на ее долю приходится 49,5 процента продукции, в большинстве случаев это реэкспорт из других стран, в основном — из Нидерландов. В Белоруссии нет НДС на ввоз цветов, поэтому поставлять их в Россию через республику выгодно.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram