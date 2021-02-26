Из чего складывается стоимость проезда на автобусе и почему она вечно поднимается: объяснение от сыктывкарского специалиста

Из чего складывается стоимость проезда на автобусе и почему она вечно поднимается: объяснение от сыктывкарского специалиста26 февраля 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Перевозчики потеряли десятки миллионов из-за коронавируса
В Сыктывкаре продолжает дорожать стоимость проезда на общественном транспорет. Портал PG11.ru попросил перевозчика рассказать, из чего складывается стоимость проезда и почему подорожание - это нормально.
Пресс-секретарь САТП №1 Александр Попов отметил, что в стоимость поездки закладываются затраты на оказание услуги, а именно:
- заработная плата персонала;
- налоговые и страховые отчисления;
- лизинговые платежи;
- приобретение ГСМ и запчастей;
- обслуживание и ремонт техники;
- обеспечение транспортной безопасности;
- банковский эквайринг;
- оплата коммунальных услуг.
- В Сыктывкаре действуют два вида тарификации на пассажирские перевозки. Первый — регулируемый тариф, который устанавливает Комитет Республики Коми по тарифам, НДС не облагается. К этому виду относятся практически все автобусные маршруты столицы Коми. Второй – нерегулируемый, стоимость проезда определяет сам перевозчик, но НДС составляет 20 процентов, - рассказал специалист.
Александр Попов отметил, что для изменения стоимости проезда по регулируемому маршруту перевозчик обращается в региональный Комитет по тарифам. К заявке прикладывается пакет обязательных подтверждающих расходы документов, на основании которых Комитет делает расчет по законодательно установленной методике. После этого издается приказ об установлении тарифа и через десять дней перевозчик вправе осуществлять перевозки по новой стоимости.
- В пуле маршрутов, который обслуживает наше предприятие, только маршрут №33а «Городской автовокзал — Сыктывкарский фанерный завод» относится к нерегулируемому. В конце прошлого года мы были вынуждены принять решение увеличить стоимость поездки на этом маршруте. С 11 января 2021 года проезд на этом маршруте составляет 32 рубля, при оплате транспортной картой или транспортным брелоком пользователь получает скидку 2 рубля, - отметил специалист.
В 2018 году Совет города установил максимальную стоимость проезда на регулируемых маршрутах по Сыктывкару - 28 рублей.
В САТП №1 отметили, что эта непопулярная мера призвана поддержать работу предприятия в тяжелых финансовых условиях — пандемия COVID19 прямым образом повлияла на пассажирские перевозки. В период весеннего локдауна пассажиропоток в Сыктывкаре упал до 30%, осенью составил лишь 80% от аналогичных периодов прошлого года.
- В цифрах это десятки миллионов рублей недополученных доходов, а именно билетная выручка — основа экономики нашего предприятия. При значительном сокращении выручки, мы должны продолжать выплачивать заработную плату, отчислять налоги, приобретать запчасти и ГСМ, оплачивать коммунальные услуги и гасить кредиты. К этому добавляются затраты на обеспечение мер профилактики распространения вируса, которые мы проводим непрерывно с середины марта, - заключил Александр Попов.
В соседних регионах цена на проезд отличается не сильно:
Архангельск - 29 рублей
Киров - 26 рублей
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26 февраля 2021, 14:55
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