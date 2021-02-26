Из чего складывается стоимость проезда на автобусе и почему она вечно поднимается: объяснение от сыктывкарского специалиста

В Сыктывкаре продолжает дорожать стоимость проезда на общественном транспорет. Портал PG11.ru попросил перевозчика рассказать, из чего складывается стоимость проезда и почему подорожание - это нормально.

Пресс-секретарь САТП №1 Александр Попов отметил, что в стоимость поездки закладываются затраты на оказание услуги, а именно:

заработная плата персонала;

налоговые и страховые отчисления;

лизинговые платежи;

приобретение ГСМ и запчастей;

обслуживание и ремонт техники;

обеспечение транспортной безопасности;

банковский эквайринг;

оплата коммунальных услуг.

- В Сыктывкаре действуют два вида тарификации на пассажирские перевозки. Первый — регулируемый тариф, который устанавливает Комитет Республики Коми по тарифам, НДС не облагается. К этому виду относятся практически все автобусные маршруты столицы Коми. Второй – нерегулируемый, стоимость проезда определяет сам перевозчик, но НДС составляет 20 процентов, - рассказал специалист.

Александр Попов отметил, что для изменения стоимости проезда по регулируемому маршруту перевозчик обращается в региональный Комитет по тарифам. К заявке прикладывается пакет обязательных подтверждающих расходы документов, на основании которых Комитет делает расчет по законодательно установленной методике. После этого издается приказ об установлении тарифа и через десять дней перевозчик вправе осуществлять перевозки по новой стоимости.

- В пуле маршрутов, который обслуживает наше предприятие, только маршрут №33а «Городской автовокзал — Сыктывкарский фанерный завод» относится к нерегулируемому. В конце прошлого года мы были вынуждены принять решение увеличить стоимость поездки на этом маршруте. С 11 января 2021 года проезд на этом маршруте составляет 32 рубля, при оплате транспортной картой или транспортным брелоком пользователь получает скидку 2 рубля, - отметил специалист.

В 2018 году Совет города установил максимальную стоимость проезда на регулируемых маршрутах по Сыктывкару - 28 рублей.

В САТП №1 отметили, что эта непопулярная мера призвана поддержать работу предприятия в тяжелых финансовых условиях — пандемия COVID19 прямым образом повлияла на пассажирские перевозки. В период весеннего локдауна пассажиропоток в Сыктывкаре упал до 30%, осенью составил лишь 80% от аналогичных периодов прошлого года.

- В цифрах это десятки миллионов рублей недополученных доходов, а именно билетная выручка — основа экономики нашего предприятия. При значительном сокращении выручки, мы должны продолжать выплачивать заработную плату, отчислять налоги, приобретать запчасти и ГСМ, оплачивать коммунальные услуги и гасить кредиты. К этому добавляются затраты на обеспечение мер профилактики распространения вируса, которые мы проводим непрерывно с середины марта, - заключил Александр Попов.

В соседних регионах цена на проезд отличается не сильно:

Архангельск - 29 рублей

Киров - 26 рублей

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