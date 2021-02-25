Инфекционист оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РБК допустил, что в середине весны в России может начаться новый подъем заболеваемости COVID-19, пишет РИА Новости.

Причиной этого, по его мнению, станет приход в страну британского штамма, а также то, что полноценная иммунная прослойка населения пока не сформировалась.

- Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается, — пояснил Тимаков.

Однако, считает он, называть это третьей волной не совсем корректно, поскольку в России время от времени наблюдаются подъемы и спады заболеваемости.

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский, со своей стороны, полагает, что летом число новых случаев COVID-19 снизится.

- Я не сторонник термина «волна». Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание, — отметил он.

При этом вирусолог с осторожностью предположил, что рост заболеваемости будет наблюдаться осенью. Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, в свою очередь, считает, что нормализовать ситуацию с COVID-19 поможет активная вакцинация населения.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram