Жители сыктывкарского Лесозавода обратились в редакцию портала PG11.ru с жалобой на то, что вих домах отключили газ. Горожане рассказали, что так происходит по всей улице Зои Космодемьянской.

Что произошло?

Сыктывкарка Полина Курилова живет по адресу: улица Зои Космодемьянской, дом 46 вместе со своей прабабушкой. Девушка рассказала, что в ее доме произошло сразу два неприятных события:

— Дело в том, что из-за морозов утром 18 февраля перестала поступать вода. Со слов водоканала, ее размораживают, то есть они делают все возможное. И в этот же день пришли газовые службы, которые предупреждали о своём приходе. И сделали просто что-то неимоверное! Обнаружив, что наш дом и близлежащие, которым уже много лет, технически не оснащены вентиляционными каналами, хотя газ проведен уже более девяти лет (подключали те же газовики) просто взяли и отключили к вечеру газ. Пояснив тем, что отключают навсегда, пока дома не оборудуют.

Фото жительницы дома №28 на улице Зои Космодемьянской

Полине сообщили, что, исходя из того, что по городу были пожары в домах с печным отоплением, и их дом ничем не оборудован, необходимо отключить газ.

— То есть вечером все мы, а большинство проживающих в этих домах — это старики и маленькие дети, просто остались без теплой пищи, без воды в том числе. При этом газовые службы пояснили, что действовали на основании указания их руководителя. Но почему нельзя было предупредить заранее об отключении и дать хотя бы какой-либо срок (недели две, месяц). Я думаю, что мы бы сделали все возможное с помощью управляющей компании для того, чтобы дом был технически оснащен.

Горожанка уверена, что такие действия приведут к пожарам:

— Жители домов побегут за электрическими плитками, плюс у многих стоят обогреватели воды (титаны). Это чревато тем, что проводка просто-напросто не выдержит такого напряжения. И это намного опаснее поступающего к нам газа.

Почему газ отключили?

Чтобы выяснить причину отключения газа, мы отправили запрос в мэрию Сыктывкара. В ней сообщили, что газ отключили после технического обслуживания газового оборудования в домах по улице Зои Космодемьянской, которое проводили специалисты АО «Газпром газораспределение Сыктывкара:

— В семи домах выявили отсутствие тяги, создающее угрозу возникновения аварийной ситуации. Из-за грубых нарушений в эксплуатации при использовании газового оборудования (отсутствие тяги) и во избежание несчастных случаев было принято решение об отключении 84 квартир.

Также в мэрии рассказали, что график проведения техобследования домов в Лесозаводе, по улице Зои Космодемьянской составили заранее и согласовали с управляющей компанией «Рэкон», а объявления о проведении технического обслуживания домов разместили на подъездах домов.

Когда газ включат?

Как сообщили в администрации, для оперативного восстановления газоснабжения создана рабочая группа:

— Подача газа будет возобновлена после восстановления тяги в вентиляционных каналах и предоставлении актов их проверки. После чего жильцам необходимо будет обеспечить свободный доступ в каждую квартиру для проведения проверки газового оборудования на герметичность.

Как справляются люди?

Полина рассказала, что ей, как и многим, приходится использовать электрическую плиту.

— Пока никто не приходил, газа как не было, так и нет. Объявления повесили с информацией о причинах отключения, но пока никакх работ не проводится.

Фото жительницы дома №28 на улице Зои Космодемьянской

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

А что бы вы сделали на месте жильцов домов, в которых отключили газ? Делитесь размышлениями в комментариях!