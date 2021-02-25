Велодорожки в Сыктывкаре: урбанист рассказал, почему без них нельзя обойтись

На своей странице «ВКонтакте» мэр Сыктывкара спросила, нужны ли велодорожки в столице Коми. Урбанист Дмитрий Махов и координатор проекта «Сыктывкар-автобус» Вячеслав Слюсарев рассказали порталу PG11.ru, почему без них не обойтись.

Урбанист Дмитрий Махов заявил, что велосипеды давно уже рассматриваются просто как средство развлечения. В современном городе это важная составляющая транспортной и логистической системы. Велотранспорт удобен в эксплуатации, безопасенен и доступен.

- Велосипед - один из самых экологичных видов личного транспорта и занимает мало места. На «железном коне» можно припарковаться возле главного входа в учреждение и места хватит ещё многим. Например, возле Театра оперы и балета нет возможности всем оставить машину, поэтому автовладельцам приходится парковаться как попало и где попало, а потом еще идти до входа. Правило «от входа до входа» работает с велосипедами лучше, чем с автомобилями, - отметил Дмитрий Махов.

Вячеслав Слюсарев рассказал, что пандемия подтолкнула европейские города развивать велодорожки (помимо того, что уже было), так как существует опасение, что люди пересядут с общественного транспорта в личные авто, чтобы обезопасить себя от вируса.

- Современное развитие городского велотранспорта невозможно только при условии пересадки жителей города на велосипеды. Для них нужно создавать собственную инфраструктуру: велодорожки, велопарковки, веломаршруты, - пояснил Вячеслав Слюсарев.

Дмитрий и Вячеслав поделились несколькими рекоммендациями, которые смогут сделать жизнь города намного лучше.

Цель велодорожек

Главная цель велодвижения - разгрузить город от автомашин. Велосипед - это полноценное транспортное средство, которое предназначено не только для прогулок, но и чтобы доехать как можно ближе к пункту назначения. Велосипед – повседневное средство передвижения, занимающее меньше пространства. При надлежащей инфраструктуре его легко можно использовать для поездки в магазин, театр, на работу или загородный отдых.

Велопарковка

Велопарковка должна быть удобной и безопасной. Те, что сейчас есть в Сыктывкаре, не подходят - они могут сломать велосипед, так как закрепляют его колесом, а не рамой.

Должны быть оборудованы места хранения велосипедов в домах. Например, это может быть специальный бокс во дворе для всего дома. Хранить велосипед на балконе или в коридоре, неудобно, да и попробуй таскать его каждый раз на 5 этаж.

Велосипед не должен храниться в подъезде. При строительстве нового жилья в каждом подъезде необходимо делать помещение для хранения, которое всегда будет полезно и для колясок, санок и прочего. Кроме парковки (например, на работе) можно ещё оборудовать простую станцию по ремонту (насос, ключи и так далее). Также в качестве важного дополнения к месту временного хранения стоит обозначить возможность принять душ или переодеться (например, в офисном здании).

Общественный транспорт

Городский транспорт должен быть удобен для проезда с велосипедом. Автобусы ПАЗ абсолютно не подходят для этого, а в более крупных НЕФАЗах их может поместиться не более двух. Особенно, когда автобус переполнен в часы пик. Складывать велосипед не всегда комфортно и практично. Однако здесь уже давно существует практика использовать багажный отсек или даже специально оборудованное пространство на бампере автобуса (по принципу мобильной парковки). Также многие города уделяют большое внимание возможности размещения велосипедов на парковках, встроенных в автобусные остановки или рядом с ними. Это например, позволяет реализовать схему «последней мили» - от транспортно-пересадочного узла (или ближайшей остановки) до дверей вашего дома (или офиса). То есть большую часть пути вы проделываете на автобусе/электричке, а оставшийся - на велосипеде.

Конфликтные ситуации

Появления конфликтных ситуаций велосипедистов с пешеходами нужно избегать. Если вы нарисовали краской линию на тротуаре, не значит, что вы сделали велодорожку. Такие «велодорожки» есть и в Эжве, и в Усинске. Но, как показала практика, пешеходы воспринимают это как тротуар и продолжают идти по всей ширине. Это травмоопасно, а также теряется средняя скорость велосипедистов, то есть этот транспорт становится менее привлекательным.

Часто велодорожками пользуются родители с колясками, потому что идти по убитому тротуару им некомфортно. Чтобы не было таких ситуаций, велодорожки и велополосы должны быть обособлены. Их можно отгородить буферной зоной, столбиками или высадкой деревьев, выделить другим мощением или перепадом высот.

Чтобы избежать конфликтных ситуаций с машинами на выезде со двора, тротуар может быть приподнят. Тогда у водителей будет естественное препятствие, где им надо будет автоматически снижать скорость. Больше пешеходов и велосипедистов останутся живы.

Велосипед зимой

Скандинавские страны давно доказали, что велосипед можно использовать круглогодично. В Сыктывкаре также часто можно встретить велолюбителей зимой. Для того, чтобы зимой было комфортно передвигаться, велополосы необходимо чистить. Приоритет должен быть на велополосе, а не на площади перед администрацией. На лыжах мы катаемся, а почему на велосипеде не можем?

Размеры велопространства

Ширина велодорожек должна быть достаточной для проезда в паре и не мешать встречному движению и тем, кто хочет вас обогнать. Тут главное не забирать пространство с тротуаров у пешеходов, не наносить вред зелёным насаждениям. Зато всегда можно пожертвовать одной автомобильной полосой. Например, на ул. Коммунистической вместо крайней левой полосы (сейчас она не используется для движения) можно сделать велополосу, места хватит для параллельной парковки автомобилей.

Пересечение перекрестка

Чтобы регулярно не спешиваться на светофоре, необходимо сделать собственные фазы для велосипедистов. А для удобства ожидания разрешающего сигнала установить поручни. Отдельные светофоры с правильно настроенными фазами помогут сделать велотранспорт безопасным и быстрым.

Велодорожка от Эжвы до Сыктывкара

Очень часто можно услышать мнение, что необходима велодорожка от Эжвы до Сыктывкара. Однако эта стройка на текущий момент не целесообразна. Между центром города и Эжвы порядка 15 километров. Как показывает практика в среднем люди готовы комфортно проезжать за раз расстояние не более 10 километров. В первую очередь нужно развивать инфраструктуру на уровне городского района, а потом уже связывать дальние городские концы друг с другом. В этих случаях необходимо сделать перехватывающие станции - до автобусной остановки на велосипеде, а далее в город на автобусе.

- Велодорожки надо делать не только для опытных велосипедистов, которые с легкостью ездят рядом с транспортом или спокойно объезжают пешеходов. Они привыкли к такому стилю вождения. Для начинающих велосипедистов, в первую очередь для детей и подростков, они тоже необходимы. Нам нужно создавать и прививать велокультуру. Культуру вождения делает инфраструктура. Если будет создана грамотная и безопасная инфраструктура, будет и культура. Благодаря развитию велодвижения Сыктывкар может стать уютным, комфортным и привлекательным городом, - заключили специалисты.

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