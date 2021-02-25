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Больше половины российских работодателей допускают «четырехдневку»

Больше половины российских работодателей допускают «четырехдневку»

25 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Сотрудники начнут эффективнее использовать рабочее время

Более половины российских работодателей не исключают, что могут перейти на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе, выяснил сервис "Работа.ру" и поделился своим исследованием с РИА Новости.

В опросе, который проводился в феврале, приняли участие тысяча представителей российских компаний из всех регионов России.

Сначала сервис задал работодателям вопрос, как они в принципе относятся к сокращению рабочей недели до четырех дней. Оказалось, что 42 процента опрошенных представителей российских компаний предложение отрицательно, 20 процентов высказались нейтрально, а 38 процентов поддержали идею.

Однако в следующем вопросе шесть процентов респондентов сообщили, что рассматривают такой переход уже в ближайшем будущем, а 53 процента отметили, что будут готовы к сокращению количества рабочих дней в долгосрочной перспективе. При этом 41 процент ответивших категорически не планирует идти на такие меры даже в далеком будущем.

Представители бизнеса также выделили плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели. Так, половина респондентов отметила, что работники смогут больше времени проводить с семьей. Почти треть опрошенных считают, что сокращение рабочей недели защитит коллектив от усталости и выгорания.

Еще 24 процента отметили, что сотрудники начнут эффективнее использовать рабочее время, а 15 процентов — что у работников будет больше времени на повышение квалификации. При этом 34 процента опрошенных не видят никаких преимуществ короткой рабочей недели.

В то же время 56 процентов российских работодателей уверены, что сокращение рабочей недели будет связано с понижением зарплат. Около 40 процентов опасаются сокращения производительности компании, треть — снижения трудовой дисциплины. По мнению 19 процентов сокращение рабочих дней вызовет бюрократические сложности. Еще семь процентов респондентов считают, что сотрудники из-за этого будут сильнее уставать. При этом 11 процентов представителей бизнеса не видят недостатков в четырехдневной рабочей неделе.

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