Лифт в сыктывкарском доме, который не запускали полтора месяца, включили

В доме №49 на улице Орджоникидзе полтора месяца не запускали уже готовый лифт. Спустя почти неделю с момента публикации статьи на портале PG11.ru жильцы дома сообщили, что лифт наконец-то заработал.

16 февраля в мэрии на наш запрос сообщили, что работы в указанном доме запланированы до 20 февраля, несмотря на то, что в объявлениях ремонт пообещали завершить 30 декабря 2020 года:

— По информации специалиста регионального оператора, который осуществляет строительный контроль на объекте, лифтовое оборудование в доме смонтировано. Ростехнадзор выполнил первичное освидетельствование, сделал замечания. В настоящее время управляющей организацией ООО «Служба заказчика Плюс» выполняются работы по утеплению стен и монтаж системы обогрева помещения. После повторной проверки лифтов представителем Ростехнадзора оборудование будет запущено в эксплуатацию.

21 февраля жильцы дома рассказали, что лифт включили. В общем и целом вместо обещанного месяца ремонт занял чуть больше трех.

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