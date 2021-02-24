Коми деревню назвали самым холодным местом Европы

Коми деревню назвали самым холодным местом Европы24 февраля 2021
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Скриншот из паблика «Метеодневник | Погодный Лентач» в социальной сети «ВКонтакте»
Здесь была зафиксирована рекордно низкая температура −58,1 °С
Деревня Усть-Щугер в Вуктыльском районе — самое холодное место Европы. 22 февраля воздух здесь остыл до -51.0 градуса, а 23 февраля — до -48 градусов.
31 декабря 1978 года в результате ультраполярного вторжения с Карского моря на одноимённой метеостанции здесь была зафиксирована рекордно низкая температура −58,1 °С. Метеорологическая станция располагается в Усть-Щугере c августа 1895 года.
Кроме того, 22 февраля температурный минимум был побит в Печоре – температура опустилась до -45.0°С (предыдущий -39.1° в 2010 году), сообщает «Метеодневник | Погодный Лентач» в социальной сети «ВКонтакте».
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