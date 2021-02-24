Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунный посевной календарь 2021 День стоматолога Православный календарь
Главная
Новости
В России планируют поднять цены на тепло и электроэнергию

В России планируют поднять цены на тепло и электроэнергию

24 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото: businesspskov.ru
В планах правительства — утвердить несколько постановлений о повышении утиль сбора на специализированную технику и автомобили

Тепловая и электроэнергия в России могут подорожать. Это произойдет из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг (есть в распоряжении «Известий»).

Сборы лучше повышать поэтапно, и на часть техники оставить прежними, считают в Минэнерго. В планах правительства — утвердить несколько постановлений о повышении утиль сбора на специализированную технику и автомобили. В начале февраля 2021-го завершилась оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов. Сборы на спецтехнику планируется повысить в 2–4 раза, на автомобили — на 25%, отметила зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.

В частности, утиль сбор планируется повысить на технику для ведения горных работ (бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы, и другую технику). Это приведет к "увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности", говорится в письме Минэнерго в Минпромторг и Минэкономразвития. С копией документа ознакомились «Известия».

- Учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле, можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что в свою очередь будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию, — говорится в письме.

В Минэнерго «Известиям» уточнили, что доля топливной составляющей угольной станции может достигать 65% в стоимости электроэнергии. Население защищено от роста тарифов на тепло- и электроэнергию регулируемыми договорами и индексом платы за коммунальные услуги, сказал к.э.н., доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Шубин.

Но изменение цен на уголь может повлиять на субсидирование тарифа для населения региональными бюджетами, и, значит, потребует дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета страны, сказали «Известиям» в Минэнерго. При этом сумма выплаченных субсидий оценочно будет на 15% превышать сумму, полученную бюджетом от введения утилизационного сбора, добавили в ведомстве.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
ЖКХ

Читайте также: «Не знаю, что делать дальше»: сыктывкарке, квартиру которой залило кипятком, не возместят ущерб

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре началась работа над законом о статусе столицы Коми Посмотреть все

Редакция рекомендует

21 февраля
Собаку, которая в Коми спасла мальчика от волка ценой своей жизни, номинировали на международную премию Читать
21 февраля
Зимние наряды и яркие макияжи: 6 фото сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
21 февраля
В Коми составили портрет среднестатистического мужчины республики Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

21 февраля
Владимир Жириновский предложил установить предельный вес чиновника в России
31 января
В России увеличили выплаты военным и силовикам
31 января
Названы шесть ошибок запуска двигателя автомобиля в мороз
31 января
Для российских водителей готовятся новые ограничения
10 января
В России заработали новые правила контроля за наличными
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru