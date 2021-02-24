Фото дня от сыктывкарца: февральское утро

@vladmakeenkov

- Доброе утро. Это было доброе зимнее морозное утро, когда солнце, словно человек, открывает своё око, освещая первыми лучами всё вокруг, а над лесом стелится лёгкая утренняя дымка... #nature

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