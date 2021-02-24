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Россиянам предрекли новую погодную эпоху

Россиянам предрекли новую погодную эпоху

24 февраля 2021 Возрастное ограничение: 6+
Фото: vk.com
Не исключаю, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше

Сочетание сильных морозов и осадков этой зимой связано с наступлением новой климатической эпохи, заявила «Российской газете» главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

- Уходящий февраль очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются, — сказала метеоролог.

По прогнозам Поздняковой, аномальная погода сохранится и в последнюю неделю февраля — в среду и четверг столицу накроют мощные снегопады, потом потеплеет до нуля, а затем морозы достигнут 25 градусов.

- В результате, как ожидаем, средняя месячная температура воздуха февраля будет на четыре градуса ниже нормы, — добавила она.

Специалист напомнила, что подобные отклонения от нормы уже были в 2012 году, но тогда было меньше осадков. Она пояснила, что сочетание морозов и осадков для зимы нетипично: ранее циклоны шли с запада на восток, благодаря чему на севере были сильные холода, в средней полосе России сохранялась умеренная погода, а на юге было тепло. Сейчас же циклоны идут с севера на юг и с юга на север. Это, по словам Поздняковой, объясняет сильные снегопады в этом месяце и прошлогодние тропические ливни весной и летом.

- Налицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха, — заявила специалист.

При этом метеоролог подчеркнула, что новая эпоха началась не в этом году, это постепенный процесс, начавшийся пять-семь лет назад.

- Не исключаю, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше, — заключила она.

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