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Назван обычный овощ, который оказался суперпродуктом

Назван обычный овощ, который оказался суперпродуктом

23 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Данный овощ, убивая вредные бактерии во рту, естественным образом обеспечивает гигиену ротовой полости

Как пишет Milliyet, репчатый лук повышает плотность костей, о чем свидетельствуют результаты ряда исследований. Так, ежедневное употребление лука на протяжении месяца повышает плотность костей на пять процентов, пишет РИА Новости.

Репчатый лук также снижает уровень холестерина, что уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечивает здоровье сердца, продолжает автор материала.

Кроме того, употребление этого овоща улучшает пищеварение.

- Вдобавок к этому данный продукт также способствует образованию «полезных бактерий» в кишечнике, что также положительно отражается на процессе пищеварения, - поясняет издание.

Репчатый лук имеет такое полезное свойство, как предотвращение повреждения клеток организма благодаря содержанию 25 различных антиоксидантов.

Также данный овощ, убивая вредные бактерии во рту, естественным образом обеспечивает гигиену ротовой полости.

- Его антимикробные свойства способствуют укреплению зубов. Лук также содержит «кверцетин» — вещество, которое борется с катарактой и очень полезно для глаз, - пишет Milliyet.

Как отмечает автор статьи, исследования выявили способность репчатого лука улучшать качество сна.

- В луке содержатся волокна, которые поддерживают здоровье кишечника и в то же время снимают стресс, - отмечает он.

Помимо вышеуказанных полезных свойств, этот овощ также помогает бороться с возрастными изменениями.

- Богатый витаминами A, C и E, репчатый лук поможет вам стать обладателем желанной сияющей, идеальной кожи. Некоторые растения имеют способность быстро излечивать повреждения кожного покрова, и репчатый лук — одно из них, - говорится в статье.

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