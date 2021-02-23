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В России могут изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

В России могут изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

23 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
ТАСС
Сейчас в стаж работников не включаются периоды обучения, которое необходимо для дальнейшей трудовой деятельности

Минтруд России предложил включить в списки дающих право на досрочную пенсию работ периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования сотрудников. Проект соответствующего постановления правительства уже разработан, сообщают Известия.

Издание отмечает, что сейчас в стаж работников не включаются периоды обучения, которое необходимо для дальнейшей трудовой деятельности. Поэтому работники стали чаще обращаться в суд с требованием включить эти периоды в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию.

Во время обучения сотрудники отсутствуют на работе, но за ними сохраняется зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Право на досрочный выход на пенсию имеют работники вредных и опасных производств, например, шахтеры и спасатели. Кроме того, на раннюю пенсию могут рассчитывать педагоги, врачи, представители некоторых творческих профессий за выслугу лет, а также жители Севера.

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Пенсия

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