Индийские медучреждения наблюдают рост числа пациентов, жалующихся в связи с коронавирусом на проблемы с психическим здоровьем, и начали обучение специалистов, которые могут им помочь, сообщил директор Центрального института психиатрии Басудеб Дас, пишет РИА Новости.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,9 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,6 миллиона человек, продолжают лечение около 139 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек.

- Пока мы пытаемся сдержать новый коронавирус, мы должны быть готовы противостоять новой пандемии, вызванной воздействием COVID-19 на психическое здоровье. Лечение таких случаев может продолжаться в течение нескольких следующих лет даже после завершения вакцинации, - сказал Дас изданию The Hindu.

Он отметил, что такие симптомы, как депрессия, тревога, посттравматическое стрессовое расстройство и психологические травмы из-за смерти друзей и родственников, наблюдаются у двоих из 10 пациентов.

Подготовку врачей, медсестер и социальных работников, которые могут оказать поддержку людям, страдающим от проблемы с психическим здоровьем после COVID-19, в Индии начали Центральный институт психиатрии, Национальный институт психического здоровья и неврологии и Региональный институт психического здоровья. Как сообщил Дас, за последние несколько месяцев они обучили 175 специалистов.

- Мы должны думать как о краткосрочных, так и о долгосрочных решениях, - отметил он, добавив, что крайне важно обучить врачей и связанный с ними персонал справляться с новой проблемой.

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