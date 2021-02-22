Уже завтра в России отмечается День защитника Отечества. Девушки Сыктывкара заняты поиском идеальных подарков для своих близких мужчин. Наверное, именно поэтому на этой неделе горожанки сделали совсем немного фотографий. Надеемся, что после праздника сыктывкарские красавицы снова будут радовать своих подписчиков свежими снимками!

@ulanovasvetlana

@mizantrop1992v

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