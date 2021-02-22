Загадочные взгляды и изящные позы: два снимка сыктывкарских красавиц из Instagram22 февраля 2021
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 12+
@ulanovasvetlana / Instagram / Загадочные взгляды и изящные позы: два снимка сыктывкарских красавиц из Instagram
Горожанки радуют подписчиков чарующими фотографиями
Уже завтра в России отмечается День защитника Отечества. Девушки Сыктывкара заняты поиском идеальных подарков для своих близких мужчин. Наверное, именно поэтому на этой неделе горожанки сделали совсем немного фотографий. Надеемся, что после праздника сыктывкарские красавицы снова будут радовать своих подписчиков свежими снимками!
@ulanovasvetlana
@mizantrop1992v
Хотите попасть в следующую подборку «Красавицы Сыктывкара за неделю»? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
22 февраля 2021, 10:50
Комментарии 0