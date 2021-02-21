Владимир Жириновский предложил установить предельный вес чиновника в России

Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда» предложил ввести законодательные ограничения по весу для чиновников и простых россиян. Об этом пишет Lenta.ru.

По его словам, норматив по весу для государственных служащих должен быть установлен на отметке в 100 килограммов. «Вес чиновника — 100 килограммов и не больше. А если 120, 150 — что это такое вообще?» — возмутился политик.

Для обычных граждан Жириновский хочет сделать норматив еще меньше. По его мнению, граждане России должны весить не больше 80 килограммов. Он подчеркнул, что государство вынуждено тратить слишком много денег на лечение людей с избыточным весом. «В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают», — пояснил он.

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